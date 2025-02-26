Как создать кабинет и зарегистрироваться на НМТ-2025: инструкция для абитуриентов

С 6 марта по 3 апреля будет продолжаться регистрация абитуриентов на сдачу национального мультипредметного теста (НМТ). Для этого надо создать персональный кабинет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования .

На сайте Украинского центра оценивания качества образования для регистрации абитуриентов станет доступным специальный сервис, с помощью которого можно создать персональный кабинет.

Это можно сделать автоматически с помощью "Дії" или путем заполнения формы в регистрационном сервисе.

После создания персонального кабинета в нем нужно будет выполнить такие действия:

указать регистрационные данные

выбрать предметы

выбрать населенный пункт в Украине или за рубежом, где абитуриент планирует сдавать НМТ

указать язык сдачи предметов

загрузить сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов

подтвердить желание сдать НМТ и отправить внесенную информацию в центр оценивания качества образования.

Какие данные необходимы для регистрации на НМТ

Если при создании персонального кабинета абитуриент выберет опцию "Создать с помощью Дії", то его персональные данные будут заполнены автоматически. Для этого через "Дію" достаточно отправить копию цифрового документа (ID-карты или загранпаспорта).

При создании персонального кабинета самостоятельно в специальном сервисе надо указать ФИО, дату рождения, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН).

Обязательно надо предоставить документ, подтверждающий информацию об образовании. Для выпускников этого года - это копия справки с места учебы.

Для выпускников прошлых лет надо приложить копию одного из документов:

о полном общем среднем образовании

об образовательно-квалификационном уровне младшего специалиста

об образовательно-профессиональной степени младшего бакалавра

о высшем образовании

выписку из реестра документов об образовании, которая подтверждает наличие в нем одного из указанных документов.

Если абитуриент захочет сдавать экзамены на языке коренного народа или национального меньшинства, то нужно загрузить копию справки о языке обучения.

Поступающие, которые нуждаются в создании особых условий, должны загрузить копию медицинского заключения по форме первичной учетной документации №086-3/о.