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Як страхують авто від прильотів і чи можна отримати 100% компенсації

Фото: Розбите авто після ракетного удару по Києву (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Від ракетних ударів окупантів в Україні щодня страждають цивільні. Дуже часто в епіцентрі удару опиняються і автомобілі, які стоять у дворах або просто на вулиці. Чи можна розраховувати на компенсацію після таких прильотів, через які авто знищене чи пошкоджене?

В коментарі РБК-Україна адвокат і магістр права Євген Буліменко каже, що це залежить від умов тієї компанії, де ви купуєте страховку. Водночас компенсація вартості пошкодженого чи знищеного авто з боку держави поки не передбачена.

Чи страхують авто від прильотів

Найперше треба ретельно ознайомитись з умовами договору зі страховою компанією і перевірити, чи вказано у ньому, що воєнні дії, які спричинили пошкодження, є страховим випадком. Якщо ні, то можна пошукати іншу страхову компанію, яка пропонує такі послуги.

"Якщо транспортний засіб застраховано, власник такого авто може отримати відшкодування його вартості у випадку знищення або пошкодження транспортного засобу, що спричинені воєнними діями, у розмірі та на умовах, передбачених відповідним страховим полісом (договором страхування транспортного засобу)", – пояснює Євген Буліменко.

Експерт каже, що компенсація вартості знищеного або пошкодженого транспортного засобу з боку держави законодавством не передбачена.

"Але не виключено, що в майбутньому механізм компенсації державою вартості знищеного або пошкодженого внаслідок воєнних дій транспортного засобу все ж буде розроблено", – припускає він.

Фото: У випадку ракетного ураду треба викликати поліцію і зафііксувати пошкодження авто (Getty Images)

Що робити, якщо авто постраждало від обстрілів

Якщо сталася така ситуація, найперше треба задокументувати цей факт і повідомити правоохоронні органи.

"Власникам таких транспортних засобів треба звертатися до поліції, задокументувати факт знищення або пошкодженого внаслідок воєнних дій транспортного засобу. В подальшому треба зберігати документи, які підтверджують факт витрат на відновлення авто. Це потрібно для того, щоб потім претендувати на отримання компенсації з боку держави або з боку держави-агресора", – радить адвокат.

Відзначимо, через російську агресію зруйнувано тисячі об’єктів нерухомості по всій Україні, без житла залишилися цілі родини. Юрист пояснила РБК-Україна, чи страхують квартири від "прильотів" і як убезпечити житло під час війни.

Отримати компенсацію саме від страхової компанії у разі "прильоту" по житлу зараз неможливо, зауважують адвокати. Але можна застрахувати квартиру на випадок крадіжки, затоплення, вибуху або пожежі. І в цих випадках страхування житла працює, як і в довоєнні часи.

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