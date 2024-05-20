Как страхуют авто от прилетов и можно ли получить 100% компенсации

Страхуют ли авто от прилетов

Прежде всего нужно тщательно ознакомиться с условиями договора со страховой компанией и проверить, указано ли в нем, что военные действия, повлекшие повреждение, являются страховым случаем. Если нет, то можно поискать другую страховую компанию, предлагающую такие услуги.

"Если транспортное средство застраховано, владелец такого авто может получить возмещение его стоимости в случае уничтожения или повреждения транспортного средства, вызванных военными действиями, в размере и на условиях, предусмотренных соответствующим страховым полисом (договором страхования транспортного средства)", – объясняет Евгений Булименко.

Эксперт говорит, что компенсация стоимости уничтоженного или поврежденного транспортного средства со стороны государства законодательством не предусмотрена.

"Но не исключено, что в будущем механизм компенсации государством стоимости уничтоженного или поврежденного в результате военных действий транспортного средства все же будет разработан", – допускает он.

Фото: В случае ракетного удара надо вызвать полицию и зафиксировать повреждение авто (Getty Images)

Что делать, если авто пострадало от обстрелов

Если произошла такая ситуация, в первую очередь следует задокументировать этот факт и сообщить правоохранительным органам.

"Владельцам таких транспортных средств нужно обращаться в полицию, задокументировать факт уничтожения или поврежденного в результате военных действий транспортного средства. В дальнейшем нужно хранить документы, подтверждающие факт расходов на восстановление авто. Это нужно для того, чтобы потом претендовать на получение компенсации со стороны государства или со стороны государства-агрессора", – советует адвокат.