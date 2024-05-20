Как страхуют авто от прилетов и можно ли получить 100% компенсации

От ракетных ударов окупантов в Украине ежедневно страдают гражданские. Очень часто в эпицентре удара оказываются и автомобили, стоящие во дворах или просто на улице. Можно ли рассчитывать на компенсацию после таких прилетов, из-за которых авто уничтожено или повреждено?
В комментарии РБК-Украина адвокат и магистр права Евгений Булименко говорит, что это зависит от условий компании, где вы покупаете страховку. В то же время компенсация стоимости поврежденного или уничтоженного автомобиля со стороны государства пока не предусмотрена.
Прежде всего нужно тщательно ознакомиться с условиями договора со страховой компанией и проверить, указано ли в нем, что военные действия, повлекшие повреждение, являются страховым случаем. Если нет, то можно поискать другую страховую компанию, предлагающую такие услуги.
"Если транспортное средство застраховано, владелец такого авто может получить возмещение его стоимости в случае уничтожения или повреждения транспортного средства, вызванных военными действиями, в размере и на условиях, предусмотренных соответствующим страховым полисом (договором страхования транспортного средства)", – объясняет Евгений Булименко.
Эксперт говорит, что компенсация стоимости уничтоженного или поврежденного транспортного средства со стороны государства законодательством не предусмотрена.
"Но не исключено, что в будущем механизм компенсации государством стоимости уничтоженного или поврежденного в результате военных действий транспортного средства все же будет разработан", – допускает он.
Если произошла такая ситуация, в первую очередь следует задокументировать этот факт и сообщить правоохранительным органам.
"Владельцам таких транспортных средств нужно обращаться в полицию, задокументировать факт уничтожения или поврежденного в результате военных действий транспортного средства. В дальнейшем нужно хранить документы, подтверждающие факт расходов на восстановление авто. Это нужно для того, чтобы потом претендовать на получение компенсации со стороны государства или со стороны государства-агрессора", – советует адвокат.
Отметим, из-за российской агрессии разрушены тысячи объектов недвижимости по всей Украине, без жилья остались целые семьи. Юрист объяснила РБК-Украина, страхуют ли квартиры от "прилетов" и как обезопасить жилье во время войны.
Получить компенсацию именно от страховой компании в случае прилета по жилью сейчас невозможно, отмечают адвокаты. Но можно застраховать квартиру в случае кражи, затопления, взрыва или пожара. И в этих случаях страхование жилья работает, как и в довоенное время.
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