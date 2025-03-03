Як страховики визначають кінець зими: важливі дати для водіїв

Так, певно, багатьом з водіїв буде цікаво дізнатись, що страхові компанії іноді живуть за власним календарем. Який прив’язний не до фаз Сонця та Місяця, а до типу гуми на колесах клієнтських машин.

Про те, як через неправильні шини можна залишитись без страхової виплати за КАСКО, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Ті водії, які потрапляли у серйозне ДТП, знають, наскільки доречною буває виплата за полісом КАСКО. Для страхових компаній кожен страховий випадок – теж, даруйте, подія непересічна, особливо якщо йдеться про аварію з важкими наслідками.

Прив’язка страховки до зими та літа

Оскільки аварійність на автошляхах зростає саме узимку, страхові компанії працюють над зниженням ризиків виникнення страхових випадків. І тому включають в угоди страхування КАСКО пункти, які обумовлюють деякі "сезонні" тонкощі. У випадку, якщо ці умови будуть порушені клієнтом, страхове відшкодування за отримані машиною "травми" буде скасовано або зменшено.

Такий прийом страховиків дійсно спонукає водія до прагнення до безпеки руху, а з іншого боку може дати страховій компанії офіційний привід не оплачувати ремонт. Офіційно відмова має приблизно такий вигляд: "технічний стан автомобіля не відповідав погодним умовам".

Як можна здогадатись, перш за все йдеться про обов’язкову наявність на застрахованій машині зимових шин. Проте в угодах часом зустрічається і вимога заправки машини зимовими рідинами – мабуть, мається на увазі система омивача лобового за заднього скла.

Коли настає літо і зима

Проте за нинішнього українського клімату непросто визначити один з головних чинників – дату початку зими. Тому період, протягом якого машина повинна їздити на зимовій гумі, визначають, так би мовити, творчо. Більшість страховиків вважають зимою не тільки суто зимові місяці, а також частину осені і весни – що цілком логічно. Але у різних страхових компаній зимовий період свій: зустрічаються такі дати початку і кінця зими:

1 грудня – 1 березня;

15 листопада – 15 березня;

15 жовтня – 15 квітня.

При тому у страховому календарі часто є такий гуманний крок назустріч клієнту як міжсезоння між зимою та літом – "зазор" в один, а то й у два місяці. Наприклад, в однієї з провідних компаній зимовим сезоном вважається період з 15 листопада до 15 березня, а літнім сезоном вважається період з 15 травня по 15 вересня. Відтак, тип шин на авто в перехідні місяці - два осінні і два весняні – часто не регламентується.

При тому зверніть увагу, що в певних угодах КАСКО обов’язкове використання на машині зимової гуми диктується не в якійсь певний період року, а за конкретних погодних умов: сніг, мороз, ожеледь (ожеледиця). І значить, якщо аварія станеться серед зими, але на чистому сухому асфальті, відмовити у виплаті з причини літньої гуми на розбитій машині страховики не мають права. Ну і навпаки.

Зима – не тільки ожеледь

Дозволимо собі нагадати, що зимові ризики для автомобіліста пов’язані не тільки з слизьким дорожнім покриттям. Машина також може постраждати від снігу та льоду, які впали з даху будинку чи з верху вантажного причепа, від камінчиків протиожеледної суміші на дорозі, від грудок льоду, які летять з-під коліс вантажівок тощо. На жаль, навіть найдорожчі страхові поліси часто не покривають всіх зимових ризиків.

Коротко

Можливо, ви почуте це вже в двадцятий чи в сотий раз у житті, але ми теж скажемо ці дві найважливіші речі. По-перше, перед підписанням якоїсь угоди треба уважно перечитати весь її текст, у тому числі і абзаці з дрібними літерами. І по-друге: у таких справа як страхування не можна економити на надійності, тобто завжди треба обирати компанію з найкращою репутацією на ринку. Так, це буде дорожче, але саме страхові з дешевими полісами намагаються за найменшої змоги ухилитися від оплати автовласнику страхових випадків.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та Autocentre.