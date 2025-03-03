Как страховщики определяют конец зимы: важные даты для водителей

Да, вероятно, многим из водителей будет интересно узнать, что страховые компании иногда живут по собственному календарю. Который привязан не к фазам Солнца и Луны, а к типу резины на колесах клиентских машин.

О том, как из-за неправильных шин можно остаться без страховой выплаты по КАСКО, читайте в материале РБК-Украина .

Те водители, которые попадали в серьезное ДТП, знают, насколько уместной бывает выплата по полису КАСКО. Для страховых компаний каждый страховой случай - тоже, извините, событие незаурядное, особенно если речь идет об аварии с тяжелыми последствиями.

Привязка страховки к зиме и лету

Поскольку аварийность на автодорогах возрастает именно зимой, страховые компании работают над снижением рисков возникновения страховых случаев. И поэтому включают в соглашения страхования КАСКО пункты, которые оговаривают некоторые "сезонные" тонкости. В случае, если эти условия будут нарушены клиентом, страховое возмещение за полученные машиной "травмы" будет отменено или уменьшено.

Такой прием страховщиков действительно побуждает водителя к стремлению к безопасности движения, а с другой стороны может дать страховой компании официальный повод не оплачивать ремонт. Официально отказ имеет примерно такой вид: "техническое состояние автомобиля не соответствовало погодным условиям".

Как можно догадаться, прежде всего речь идет об обязательном наличии на застрахованной машине зимних шин. Однако в соглашениях иногда встречается и требование заправки машины зимними жидкостями - видимо, имеется в виду система омывателя лобового и заднего стекла.

Когда наступает лето и зима

Однако при нынешнем украинском климате непросто определить один из главных факторов - дату начала зимы. Поэтому период, в течение которого машина должна ездить на зимней резине, определяют, так сказать, творчески. Большинство страховщиков считают зимой не только сугубо зимние месяцы, а также часть осени и весны - что вполне логично. Но у разных страховых компаний зимний период свой: встречаются такие даты начала и конца зимы:

1 декабря - 1 марта;

15 ноября - 15 марта;

15 октября - 15 апреля.

При этом в страховом календаре часто есть такой гуманный шаг навстречу клиенту как межсезонье между зимой и летом - "зазор" в один, а то и в два месяца. Например, у одной из ведущих компаний зимним сезоном считается период с 15 ноября по 15 марта, а летним сезоном считается период с 15 мая по 15 сентября. Следовательно, тип шин на авто в переходные месяцы - два осенних и два весенних - часто не регламентируется.

При этом обратите внимание, что в некоторых договорах КАСКО обязательное использование на машине зимней резины диктуется не в какой-то определенный период года, а при конкретных погодных условиях: снег, мороз, гололед (гололедица). И значит, если авария произойдет среди зимы, но на чистом сухом асфальте, отказать в выплате по причине летней резины на разбитой машине страховщики не имеют права. Ну и наоборот.

Зима - не только гололед

Позволим себе напомнить, что зимние риски для автомобилиста связаны не только со скользким дорожным покрытием. Машина также может пострадать от снега и льда, упавших с крыши дома или с верха грузового прицепа, от камешков противогололедной смеси на дороге, от комков льда, которые летят из-под колес грузовиков и т.д. К сожалению, даже самые дорогие страховые полисы часто не покрывают всех зимних рисков.

Коротко

Возможно, вы услышите это уже в двадцатый или в сотый раз в жизни, но мы тоже скажем эти две важнейшие вещи. Во-первых, перед подписанием какого-то соглашения надо внимательно перечитать весь его текст, в том числе и абзацы с мелкими буквами. И во-вторых: в таких дело как страхование нельзя экономить на надежности, то есть всегда надо выбирать компанию с лучшей репутацией на рынке. Да, это будет дороже, но именно страховые с дешевыми полисами пытаются при малейшей возможности уклониться от оплаты автовладельцу страховых случаев.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и Autocentre.