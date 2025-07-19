Як стильно одягатися у відпустці: дружини Решетніка і Павліка показали літні тренди

Літній відпочинок - чудовий варіант не тільки перезавантажитися, а й оновити гардероб. Дружини відомих українців - телеведучого Григорія Решетніка та співака Віктора Павліка - поділилися стильними образами для відпочинку біля моря.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна.
Багатодітна мама та блогерка відпочиває зі своїми дітьми в Іспанії. Вона вже встигла продемонструвати кілька стильних образів на відпочинку. Цього разу вона показала лук із білим сарафаном.
Сукня
Головний елемент образу - біла сукня-сарафан довжини міді на тонких бретельках.
Вона виконана з легкої тканини під назвою "прошва" і має ажурну перфорацію, що надає їй нотку романтики.
Фасон вільний, з легкими воланами в нижній частині спідниці, що створює повітряний і рухливий силует. Така сукня є класикою літнього гардероба.
Сукня з прошви - тренд літа 2025 (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Сумка
Доповнити пляжний образ Христина Решетнік вирішила великою сумкою-шопером з натурального матеріалу (солома або рафія). Сумка має коричневі шкіряні ручки та елемент декору - шкіряну вставку з логотипом. Це дуже модний і практичний аксесуар для літа.
Взуття
На ногах у неї зручні шльопанці на плоскій підошві. Бежевий колір взуття гармонійно поєднується з сумкою і загальною палітрою образу. Вони ідеально підходять для ходьби по піску.
Дружина Решетніка показала пляжний лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Стиль
Цей образ ідеально вписується в стиль "Resort Wear" (курортний стиль) або "Beach Chic" (пляжний шик).
Він поєднує в собі комфорт і функціональність, необхідні для відпочинку, з елегантністю та актуальними модними тенденціями.
Легкі натуральні тканини, вільний крій, солом'яні аксесуари - все це характерні ознаки цих стилів.
Образ має дуже гармонійний вигляд на тлі пляжу з пальмами та морем, створюючи відчуття відпустки й безтурботності.
Христина Решетник показала модний лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Дружина Віктора Павліка, блогерка і концертний директор Катерина Репяхова вдруге за літо відпочиває зі своїм 4-річним сином у Туреччині. Вона показала на фото трендовий в'язаний комплект, що складається з кроп-топа і довгої спідниці.
Кроп-топ
Верхня частина костюма - укорочений топ без рукавів, що відкриває невелику смужку живота. Він має круглий виріз горловини.
Довга спідниця
Нижня частина - довга спідниця максі, яка щільно облягає стегна і поступово розширюється донизу, створюючи елегантний силует. Особливою деталлю є бахрома по нижньому краю спідниці, що надає образу богемного шику та динамічності.
Матеріал
Судячи з вигляду, комплект виконаний з тонкої в'язки, можливо, бавовняної або віскозної нитки, що робить його комфортним для теплої погоди. В'язана текстура надає образу особливого шарму і фактурності.
Дружина Павліка задає тренди (фото: instagram.com/repyahovakate)
Аксесуари
Стиль
Цей образ є прекрасним прикладом пляжного шику (Beach Chic) з елементами бохо-шику завдяки в'язаній текстурі та бахромі.
Модний лук від Катерини Репяхової (фото: instagram.com/repyahovakate)
Пляжний стиль
Він ідеально підходить для відпочинку на морі, поєднуючи комфорт, легкість і елегантність. В'язані комплекти дуже популярні для курортного гардероба.
Бохо-шик
Бахрома і натуральна текстура зв'язки надають образу нотки богемного стилю, що асоціюється зі свободою, творчістю і зв'язком з природою.
Дружина Павліка показала образ для відпочинку (фото: instagram.com/repyahovakate)
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Для написання матеріалу були використані сторінки в Instagram Христини Решетнік і Катерини Репяхової.