Як стильно одягатися у відпустці: дружини Решетніка і Павліка показали літні тренди

Який образ вибрала Христина Решетнік

Багатодітна мама та блогерка відпочиває зі своїми дітьми в Іспанії. Вона вже встигла продемонструвати кілька стильних образів на відпочинку. Цього разу вона показала лук із білим сарафаном.

Сукня

Головний елемент образу - біла сукня-сарафан довжини міді на тонких бретельках.

Вона виконана з легкої тканини під назвою "прошва" і має ажурну перфорацію, що надає їй нотку романтики.

Фасон вільний, з легкими воланами в нижній частині спідниці, що створює повітряний і рухливий силует. Така сукня є класикою літнього гардероба.

Сукня з прошви - тренд літа 2025 (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Сумка

Доповнити пляжний образ Христина Решетнік вирішила великою сумкою-шопером з натурального матеріалу (солома або рафія). Сумка має коричневі шкіряні ручки та елемент декору - шкіряну вставку з логотипом. Це дуже модний і практичний аксесуар для літа.

Взуття

На ногах у неї зручні шльопанці на плоскій підошві. Бежевий колір взуття гармонійно поєднується з сумкою і загальною палітрою образу. Вони ідеально підходять для ходьби по піску.

Дружина Решетніка показала пляжний лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Стиль

Цей образ ідеально вписується в стиль "Resort Wear" (курортний стиль) або "Beach Chic" (пляжний шик).

Він поєднує в собі комфорт і функціональність, необхідні для відпочинку, з елегантністю та актуальними модними тенденціями.

Легкі натуральні тканини, вільний крій, солом'яні аксесуари - все це характерні ознаки цих стилів.

Образ має дуже гармонійний вигляд на тлі пляжу з пальмами та морем, створюючи відчуття відпустки й безтурботності.

Христина Решетник показала модний лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Який лук вибрала Катерина Репяхова

Дружина Віктора Павліка, блогерка і концертний директор Катерина Репяхова вдруге за літо відпочиває зі своїм 4-річним сином у Туреччині. Вона показала на фото трендовий в'язаний комплект, що складається з кроп-топа і довгої спідниці.

Кроп-топ

Верхня частина костюма - укорочений топ без рукавів, що відкриває невелику смужку живота. Він має круглий виріз горловини.

Довга спідниця

Нижня частина - довга спідниця максі, яка щільно облягає стегна і поступово розширюється донизу, створюючи елегантний силует. Особливою деталлю є бахрома по нижньому краю спідниці, що надає образу богемного шику та динамічності.

Матеріал

Судячи з вигляду, комплект виконаний з тонкої в'язки, можливо, бавовняної або віскозної нитки, що робить його комфортним для теплої погоди. В'язана текстура надає образу особливого шарму і фактурності.

Дружина Павліка задає тренди (фото: instagram.com/repyahovakate)

Аксесуари

стильні окуляри , які доповнюють образ і надають йому таємничості та шику

, які доповнюють образ і надають йому таємничості та шику прикраси: на шиї видно кілька тонких намист із перлів або бісеру світлих відтінків, що надають образу легкості та жіночності. На руці також видно тонкі браслети.

Стиль

Цей образ є прекрасним прикладом пляжного шику (Beach Chic) з елементами бохо-шику завдяки в'язаній текстурі та бахромі.

Модний лук від Катерини Репяхової (фото: instagram.com/repyahovakate)

Пляжний стиль

Він ідеально підходить для відпочинку на морі, поєднуючи комфорт, легкість і елегантність. В'язані комплекти дуже популярні для курортного гардероба.

Бохо-шик

Бахрома і натуральна текстура зв'язки надають образу нотки богемного стилю, що асоціюється зі свободою, творчістю і зв'язком з природою.

Дружина Павліка показала образ для відпочинку (фото: instagram.com/repyahovakate)