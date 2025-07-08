Як стильно одягатися у відпустці: дружина Решетніка показала модні тренди

Купальник, лляний костюм

Для повсякденного образу Христина Решетнік вибрала коричневий купальник-бікіні, який вигідно підкреслив її фігуру.

Поверх купальника вдягнуто бежеву сорочку в стилі оверсайз з легкої тканини, імовірно, льону або бавовни. Вона розстебнута, що надає образу невимушеності та легкості.

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Образ доповнюють вільні штани також світлого кольору з поясом на резинці.

На ногах - відкриті шльопанці, які гармонійно поєднуються з кольоровою гамою одягу.

Яскравий акцент в образі створює невелика сумочка насиченого помаранчевого або червоного кольору. Вона додає динаміки та сучасності.

Христина Решетнік показала, як одягати у відпустці (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Сукня-сорочка

Центральним елементом образу є легка напівпрозора сукня-сорочка з ефектом омбре. Вона переходить від зеленого кольору у верхній частині до помаранчево-коричневого в нижній. Цей колірний градієнт має дуже свіжий і стильний вигляд.

Доповнює лук стильна сумка-шопер з натурального матеріалу, шльопанці та сонцезахисні окуляри.

Дружина Решетніка продемонструвала образи на пляж (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Шорти й сорочка

Ще один лук - з шортами в піжамному стилі.

Сорочка з короткими рукавами, вільного крою, яка створює розслаблений вигляд. Вона розстебнута, показуючи купальник.

Шорти з високою посадкою, що забезпечує комфорт. Такий комплект є дуже популярним трендом для літнього сезону.

У руці дружина Решетніка тримає велику пляжну сумку з натурального матеріалу (соломи або рафії) з коричневими шкіряними ручками. Також образ доповнений шльопанцями та сонцезахисними окулярами.

Дружина Решетника задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Спідниця плісе і костюмний жилет

Для вечірнього променаду біля моря Христина Решетнік вибрала стильний комплект зі спідницею.

На Христині білий костюмний жилет з V-подібним вирізом, застебнутий на ґудзики. Відсутність рукавів робить його чудовим варіантом для теплої погоди, а білосніжний колір підкреслює свіжість.

Використання костюмного жилета як самостійного елемента верху замість сорочки або блузки є одним із гарячих трендів останніх сезонів. Це надає образу елегантності, але водночас залишає простір для легкості.

Спідниця-плісе є класичним елементом гардероба, але її поєднання з костюмним жилетом надає їй нового звучання.

Дрібні складки плісе створюють цікаву текстуру і рух, що відмінно контрастує з більш суворою формою жилета. Білий колір верху і низу створює монохромний, але не нудний образ завдяки різним текстурам тканин.

Сумка крос-боді оливкового кольору на широкому ремінці надає образу кежуал-шику і практичності. Вона добре вписується в загальну палітру і не перевантажує образ.

Босоніжки на плоскій підошві в тон сумці завершують образ, роблячи його зручним для повсякденного носіння.

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)