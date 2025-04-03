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Як статус учасника бойових дій вливає на розмір пенсії: пояснення ПФУ

Фото: Пенсії УБД не можуть бути нижчими за 5528 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українці зі статусом учасника бойових дій (УБД) мають право на низку соціальних пільг. Це стосується і пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління Пенсійного фонду України (ПФУ) в Запорізькій області.

Як зазначили у фонді, до пенсії УБД встановлюються наступні доплати:

  • підвищення у розмірі 25 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (цей показник у 2025 році складає 2361 грн, тож сума підвищення пенсії становить 590,25 грн);
  • цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 гривень за законом 2004 року.

"Загальний розмір пенсії для цієї категорії отримувачів з урахуванням усіх надбавок та підвищень має становити не менше, ніж 5528 гривень. Якщо її розмір нижчий, виплачується щомісячна адресна допомога до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного рівня", - пояснили в фонді.

Доплата нараховується незалежно від виду пенсії, додали у ПФУ.

Статус УБД

Статус учасника бойових дій (УБД) в Україні - це офіційний статус, який надається особам, які брали безпосередню участь у виконанні бойових завдань у складі Збройних сил України, інших військових формувань або правоохоронних органів під час збройних конфліктів чи бойових дій.

Особи зі статусом учасника бойових дій мають право на низку соціальних пільг.

  • Згідно з українським законодавством, цей статус надається:
  • Військовослужбовцям та іншим особам, які брали участь у бойових діях під час виконання службових обов’язків.
  • Добровольцям, які брали участь у захисті України та були офіційно включені до складу сил оборони.
  • Працівникам підприємств, установ і організацій, які залучалися до виконання бойових завдань у районах бойових дій.

 

У 2024 році в Україні спростили процедуру отримання статусу учасника бойових дій. Раніше військові скаржилися на те, що процедура триває щонайменше 7 місяців. Зараз заяву можна подати через ЦНАПи або онлайн.

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