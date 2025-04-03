Как статус участника боевых действий влияет на размер пенсии: разъяснение ПФУ

Как отметили в фонде, к пенсии УБД устанавливаются следующие доплаты:

повышение в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (этот показатель в 2025 году составляет 2361 грн, поэтому сумма повышения пенсии составляет 590,25 грн);

целевая денежная помощь на жизнь в размере 40 гривен по закону 2004 года.

"Общий размер пенсии для этой категории получателей с учетом всех надбавок и повышений должен составлять не менее 5528 гривен. Если ее размер ниже, выплачивается ежемесячная адресная помощь к пенсии в сумме, не хватает до указанного уровня", - пояснили в фонде.

Доплата начисляется независимо от вида пенсии, добавили в ПФУ.

Статус УБД

Статус участника боевых действий (УБД) в Украине - это официальный статус, который предоставляется лицам, принимавшим непосредственное участие в выполнении боевых задач в составе Вооруженных сил Украины, других военных формирований или правоохранительных органов во время вооруженных конфликтов или боевых действий.

Лица со статусом участника боевых действий имеют право на ряд социальных льгот.