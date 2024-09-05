Як отримати статус учасника бойових дій в Україні: пояснення Мінветеранів

Цього року в Україні спростили процедуру отримання статусу учасника бойових дій. Раніше військові скаржилися на те, що процедура триває щонайменше 7 місяців. Зараз заяву можна подати через ЦНАПи або онлайн.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів виконуючий обов’язки міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

За словами очільника міністерства, статус учасника бойових дій було отримати не проблематично, але це бюрократична історія, коли треба було подавати багато довідок. Процедуру намагаються оптимізувати.

"По-перше, це певний пакет документів, який повинна сформувати військова частина, коли ти проходиш військову службу або якщо вже звільнений, то збираєш самостійно і подаєш через ТЦК. Об'ємні документи, було багато прописано, що тобі потрібно", – пояснив в.о. міністра.

Також вже після поадчі документів їх потрібно перевірити на правдивість. Для цього треба надсилати запити в різні військові частини у випадку, якщо присилає ТЦК.

"Це перевірка для того, щоб потім винести все на розгляд комісії. Далі засідає комісія, розглядає їх, надсилає результат. Статуси надавалися і надаються, але це все – бюрократична історія. Тому ми і говоримо, що її треба спростити", – додав він.

Він нагадав, що Верховною Радою був ухвалений закон України, яким Мінветеранів зобов'язане розробити автоматичну процедуру надання статусу. Вже проведено тендер, і створюються електронні кабінети командирів військових частин.

"Від військовослужбовця вже не треба буде нічого. Буде бета-тестування і повноцінний запуск. Але паралельно, щоб спростити поточну процедуру, ми ці процеси запустили через ЦНАПи, де безпосередньо від військовослужбовця потрібна лише заява. Далі генерування всіх необхідних документів вже на ЦНАПах", – додав голова міністерства.

За його словами, основне тут – скорочення термінів на розгляд заяви.

"Зараз є 30 днів, за які комісії повинні встановити статус. Тобто це вже не ті 7-10 місяців, як було раніше. І це працює з липня цього року. Але, повторюся, паралельно працюємо над автоматичним наданням статусу", – підкреслив Олександр Порхун.

Загалом є кілька способів отримання статусу учасника бойових дій. Для цього треба надіслати пакет документів до комісії Міноборони електронною поштою. Документи також можна подавати і в паперовій формі. Зразки заповнення

заяви для оформлення статусу УБД можна знайти за посиланням.