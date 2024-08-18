Як не стати жертвою торгівців людьми: поради Мінсоцполітики

Нагадаємо, що на початку року велику мережу торгівлі людьми було викрито в Індії. Охочим пропонували вирушити до Росії та працювати "помічниками" в армії, однак, зрештою їх примусово забирали на війну проти України.

Водночас минулого року ми повідомляли, що торговців людьми викрила поліція Фінляндії. Зокрема серед жертв зловмисників були й громадяни України.

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