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Як не стати жертвою торгівців людьми: поради Мінсоцполітики

Фото: як не стати жертвою торгівців людьми (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну стало додатковим фактором активізації торговців людьми. Нині українські правоохоронці фіксують вияви таких злочинів навіть на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

В міністерстві зауважили, що наразі неможливо задокументувати факти злочину на окупованих територіях, але зафіксовані випадки дозволять у майбутньому притягнути кривдників до відповідальності. 

Державний експерт експертної групи з питань протидії торгівлі людьми, домашньому насильству та гендерної рівності Мінсоцполітики Андрій Лабунь дав поради, які допоможуть не потрапити на гачок торгівців людьми.

Для цього варто дотримуватись правил безпеки:

  • будьте обачними - ніколи та нікому не передавайте документи, що посвідчують особу. Ваша ідентичність - це ваша головна цінність;
  • вивчайте мову країни, де плануєте працювати. Базові знання допоможуть вам контролювати ситуацію;
  • не діліться особистою інформацією в інтернеті. Пам'ятайте про кібербезпеку;
  • перевіряйте умови праці перш ніж приймати будь-яку пропозицію роботи;
  • завжди повідомляйте своїх близьких, родичів та партнерів про усі дані вашої поїздки: маршрут, країна, місце призначення, номер закордонного телефону, ПІП контактної особи, яка вас буде зустрічати, та інші дрібні та не менш важливі деталі вашої подорожі;
  • придумайте з близькими кодове слово, яке ви будете застосовувати, якщо потрапите у небезпеку;
  • майте при собі перелік телефонів посольств та консульських установ України за кордоном.

 

Нагадаємо, що на початку року велику мережу торгівлі людьми було викрито в Індії. Охочим пропонували вирушити до Росії та працювати "помічниками" в армії, однак, зрештою їх примусово забирали на війну проти України.

Водночас минулого року ми повідомляли, що торговців людьми викрила поліція Фінляндії. Зокрема серед жертв зловмисників були й громадяни України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Торгівля людьми