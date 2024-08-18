Як не стати жертвою торгівців людьми: поради Мінсоцполітики

Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну стало додатковим фактором активізації торговців людьми. Нині українські правоохоронці фіксують вияви таких злочинів навіть на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України.
В міністерстві зауважили, що наразі неможливо задокументувати факти злочину на окупованих територіях, але зафіксовані випадки дозволять у майбутньому притягнути кривдників до відповідальності.
Державний експерт експертної групи з питань протидії торгівлі людьми, домашньому насильству та гендерної рівності Мінсоцполітики Андрій Лабунь дав поради, які допоможуть не потрапити на гачок торгівців людьми.
Нагадаємо, що на початку року велику мережу торгівлі людьми було викрито в Індії. Охочим пропонували вирушити до Росії та працювати "помічниками" в армії, однак, зрештою їх примусово забирали на війну проти України.
Водночас минулого року ми повідомляли, що торговців людьми викрила поліція Фінляндії. Зокрема серед жертв зловмисників були й громадяни України.
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