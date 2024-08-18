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Как не стать жертвой торговцев людьми: советы Минсоцполитики

Фото: как не стать жертвой торговцев людьми (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину стало дополнительным фактором активизации торговцев людьми. Сейчас украинские правоохранители фиксируют проявления таких преступлений даже на временно оккупированных территориях.

В министерстве отметили, что пока невозможно задокументировать факты преступления на оккупированных территориях, но зафиксированные случаи позволят в будущем привлечь обидчиков к ответственности.

Государственный эксперт экспертной группы по противодействию торговле людьми, домашнему насилию и гендерному равенству Минсоцполитики Андрей Лабунь дал советы, которые помогут не попасть на крючок торговцев людьми.

Для этого следует соблюдать правила безопасности:

  • будьте осмотрительны - никогда и никому не передавайте документы, удостоверяющие личность. Ваша идентичность – это ваша главная ценность;
  • изучайте язык страны, где вы планируете работать. Базовые знания помогут вам контролировать ситуацию;
  • не делитесь личной информацией в Интернете. Помните о кибербезопасности;
  • проверяйте условия труда, прежде чем принимать любое предложение работы;
  • всегда сообщайте своим близким, родственникам и партнерам обо всех данных вашей поездки: маршрут, страна, место назначения, номер заграничного телефона, ПИП контактного лица, которое вас будет встречать, и другие мелкие и не менее важные детали вашего путешествия;
  • придумайте с близкими кодовое слово, которое вы будете применять, если попадете в опасность;
  • имейте при себе список телефонов посольств и консульских учреждений Украины за границей.

 

Напомним, что в начале года крупная сеть торговли людьми была разоблачена в Индии. Желающим предлагали отправиться в Россию и работать "помощниками" в армии, однако в конце концов их принудительно забирали на войну против Украины.

В то же время в прошлом году мы сообщали, что торговцев людьми разоблачила полиция Финляндии. В частности, среди жертв злоумышленников были и граждане Украины.

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Торговля людьми