Как не стать жертвой торговцев людьми: советы Минсоцполитики

Напомним, что в начале года крупная сеть торговли людьми была разоблачена в Индии. Желающим предлагали отправиться в Россию и работать "помощниками" в армии, однако в конце концов их принудительно забирали на войну против Украины.

В то же время в прошлом году мы сообщали, что торговцев людьми разоблачила полиция Финляндии. В частности, среди жертв злоумышленников были и граждане Украины.

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