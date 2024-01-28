Як не стати жертвою шахраїв: поради від поліції

Лише цього тижня правоохоронці отримали десятки повідомлень від громадян про шахрайства під час яких жертви втрачали великі суми грошей.

"Пам’ятайте, зловмисники постійно вдосконалюють свої шахрайські схеми. Вони можуть представлятись представниками благодійних фондів, які здійснюють збір коштів, банкірами, правоохоронцями, а також здійснювати афери через мережу Інтернет з приводу купівлі-продажу товарів", - пише пресслужба.

Що радить поліція: