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Как не стать жертвой мошенников: советы от полиции

Фото: Как не стать жертвой мошенников: советы от полиции (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Мошенники изучают жертву в процессе личного или телефонного разговора, после чего выбирают линию поведения, придумывая новые схемы для заблуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Только на этой неделе правоохранители получили десятки сообщений от граждан о мошенничествах во время которых жертвы теряли крупные суммы денег. 

"Помните, злоумышленники постоянно совершенствуют свои мошеннические схемы. Они могут представляться представителями благотворительных фондов, которые осуществляют сбор средств, банкирами, правоохранителями, а также осуществлять аферы через Интернет по поводу купли-продажи товаров", - пишет пресс-служба. 

Что советует полиция: 

  • тщательно проверяйте информацию, которую вам сообщают;
  • обязательно берите "паузу" в разговоре с неизвестным собеседником, задавайте вопросы, на которые ему будет сложно ответить, чтобы вывести злоумышленника "на чистую воду";
  • ни в коем случае не паникуйте, обратитесь к кому-либо из близких за советом или просто расскажите им о произошедшей ситуации;
  • не спешите выполнять указания незнакомых вам людей;
  • ни в коем случае не перечисляйте денег на указанные неизвестными вам людьми счета;
  • как можно скорее сообщайте в полицию о случаях мошенничества по круглосуточному номеру "102".

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