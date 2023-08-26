Як не стати жертвою шахраїв під час онлайн-шопінгу: правила безпеки

Правоохоронці підкреслюють, що шахраї намагаються максимально замаскуватися під добросовісних продавців. Зокрема, на своїх ресурсах вони розміщують гарні фото товарів, швидко відповідають охочим придбати речі та залишають фейкові позитивні відгуки "покупців".

"Такі зусилля зловмисники часто спрямовують на досягнення єдиного результату - переконати покупців здійснити повну або часткову переплату", - повідомили у Кіберполіції.

Ще однією популярною у шахраїв схемою заробітку є фішинг - створення ресурсів, які зовні схожі на популярні інтернет-магазини. При спілкуванні "продавці" переконують громадян перейти за фішинговим посиланням для оплати товару. Сплачуючи на таких сайтах, покупці фактично передають дані банківської картки зловмисникам. Отримуючи таку інформацію, шахраї привласнюють гроші з рахунків громадян.

Кіберполіція рекомендує дотримуватися порад для безпечного шопінгу в інтернеті:

купуйте та сплачуйте лише на перевірених ресурсах, перевірте правильність URL-адреси необхідного сайту - навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;

сплачуйте гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати грошей;

не повідомляйте нікому дані своєї банківської картки (особливо CVV-код та термін дії);

заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для оплати;

у разі купівлі на платформі оголошень, обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цієї платформи та не переходьте у сторонні месенджери: туди зловмисники можуть надіслати фішингові посилання.

перевіряйте сайти онлайн-магазинів перед оплатою товару на сервісі Кіберполіції "STOP FRAUD" або на сервісі Асоціації "ЄМА" CheckMyLink.

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