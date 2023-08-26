Как не стать жертвой мошенников во время онлайн-шопинга: правила безопасности

Правоохранители подчеркивают, что мошенники пытаются максимально замаскироваться под добросовестных продавцов. В частности, на своих ресурсах они размещают красивые фото товаров, быстро отвечают желающим приобрести вещи и оставляют фейковые положительные отзывы "покупателей".

"Такие усилия злоумышленники часто направляют на достижение единственного результата - убедить покупателей осуществить полную или частичную переплату", - сообщили в Киберполиции.

Еще одной популярной у мошенников схемой заработка является фишинг - создание ресурсов, которые внешне похожи на популярные интернет-магазины. При общении "продавцы" убеждают граждан перейти по фишинговой ссылке для оплаты товара. Оплачивая на таких сайтах, покупатели фактически передают данные банковской карты злоумышленникам. Получая такую информацию, мошенники присваивают деньги со счетов граждан.

Киберполиция рекомендует придерживаться советов для безопасного шопинга в интернете:

покупайте и платите только на проверенных ресурсах, проверьте правильность URL-адреса необходимого сайта - даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт;

платите деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери денег;

не сообщайте никому данные своей банковской карты (особенно CVV-код и срок действия);

заведите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводите только ту сумму, которая необходима для оплаты;

в случае покупки на платформе объявлений, обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы и не переходите в сторонние мессенджеры: туда злоумышленники могут прислать фишинговые ссылки.

проверяйте сайты онлайн-магазинов перед оплатой товара на сервисе Киберполиции "STOP FRAUD" или на сервисе Ассоциации "ЕМА" CheckMyLink.

Ранее сообщалось, как не стать жертвой мошенничества при продаже товаров в интернете.

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