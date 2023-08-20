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Як не стати жертвою шахрайства під час продажу товарів в інтернеті: рекомендації

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Неділя 20 серпня 2023 22:58
Як не стати жертвою шахрайства під час продажу товарів в інтернеті: рекомендації Фото: Як не стати жертвою шахрайства під час продажу товарів в інтернеті (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Шахрайство в Інтернеті набуває все більших масштабів, оскільки злочинці вигадують все нові схеми з викачування грошей з користувачів. У Кіберполіції дали рекомендації про те, як не стати жертвою шахрайства під час продажу товарів в інтернеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національної поліції в Facebook.

В першу чергу, потрібно дотримуватись правил платіжної безпеки, аби не постраждати від шахрайських схем.

Шахрай може діяти за таким сценарієм: шукає оголошення щодо продажу товарів на інтернет-майданчику, телефонує або пише продавцю в месенджер. Після цього аферист погоджується купити товар, та каже, що оформив покупку за допомогою сервісу доставки і для отримання коштів продавцю потрібно перейти за індивідуальним посиланням і зазначити дані своєї карти, щоб продавець міг нібито отримати оплату на картку.

Після продавець переходить за посиланням, вводить усі реквізити картки. Після цього шахрай випитує у продавця залишок коштів на картці та смс-код від банку. Отримавши інформацію, привласнює кошти з рахунків.

"Щоб ввести в оману продавців, зловмисники створюють шахрайські сайти, які візуально схожі на справжні сайти відомих торгівельних інтернет-майданчиків. На таких підроблених сторінках також може бути форма спілкування в чаті, яка нічого спільного з реальною підтримкою відповідного сервісу не має", - повідомили у Кіберполіції.

Там також зазначили, що продавець повинен обговорювати деталі угоди виключно в чаті торговельного майданчика або використовуючи його додаток.

"Не вводьте реквізитів платіжних карток (CVV-код, термін дії картки) на незнайомих платформах та не передавайте стороннім зазначену інформацію в інший спосіб", - нагадали у поліції.

Для того, щоб безкоштовно перевірити сайт онлайн-магазину можна скористатися сервісом Кіберполіції "STOP FRAUD": https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/ або сервісом Асоціації "ЄМА" CheckMyLink: https://check.ema.com.ua/

При цьому правоохоронці зазначили, що схема шахрайства може бути абсолютно новою або добре прихованою.

"Тому, крім перевірки на сайті Кіберполіція в розділі "STOP FRAUD" та сервісі CheckMyLink, здійснюйте також власну перевірку: почитайте відгуки про продавця та дізнайтеся історію роботи Інтернет-магазину", - йдеться у повідомленні.

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