Як не стати жертвою онлайн-шахрайства: поліція назвала основні правила

Щотижня поліція фіксує по кілька фактів втрати українцями коштів через дії інтернет-шахраїв, які за допомогою різних злочинних схем виманюють заощадження у довірливих громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву правоохоронців.
Про те, співробітники поліції назвали основні правила, які допоможуть не втрапити на гачок інтернет-шахраїв.
Щоб захистити себе від шахраїв:
Нерідко для виманювання коштів шахраї представляються співробітниками банку, адже нині майже у кожної людини є одна, чи то декілька пластикових банківських карток. Якщо з вами зв’язався працівник банку, пам’ятайте:
Ще один вид шахрайства це - надсилання фішингових листів.
Фішинг - це різновид інтернет-шахрайства, коли злочинець надсилає підроблений електронний лист або SMS чи повідомлення у месенджері, який начебто від офіційного джерела - компанії, колеги по роботі.
Основні ознаки фішингового листа:
Нагадаємо, раніше у кіберполіції назвали п'ять найпоширеніших шахрайств в інтернеті, а також пояснили, як убезпечити себе.
Кіберполіція також попереджала українців про ще одну шахрайську схему у месенджерах.
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