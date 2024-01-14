Как не стать жертвой онлайн-мошенничества: полиция назвала основные правила

Каждую неделю полиция фиксирует по несколько фактов потери украинцами средств из-за действий интернет-мошенников, которые с помощью различных преступных схем выманивают сбережения у доверчивых граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правоохранителей.
О том, что сотрудники полиции назвали основные правила, которые помогут не попасть на крючок интернет-мошенников.
Чтобы защитить себя от мошенников:
Нередко для выманивания средств мошенники представляются сотрудниками банка, ведь сейчас почти у каждого человека есть одна или несколько пластиковых банковских карт. Если с вами связался работник банка, помните:
Еще один вид мошенничества это - отправка фишинговых писем.
Фишинг - это разновидность интернет-мошенничества, когда преступник отправляет поддельное электронное письмо или SMS или сообщение в мессенджере, якобы от официального источника - компании, коллеги по работе.
Основные признаки фишингового листа:
Напомним, ранее в киберполиции назвали пять самых распространенных мошенничеств в интернете, а также объяснили, как обезопасить себя.
Киберполиция также предупреждала украинцев о еще одной мошеннической схеме в мессенджерах.
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