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Одна з найпоширеніших схем. Українцям пояснили, як виявити інтернет-шахраїв

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Україна, Неділя 16 липня 2023 11:25
Одна з найпоширеніших схем. Українцям пояснили, як виявити інтернет-шахраїв Фото: українцям розповіли про ще одну шахрайську схему в інтернеті (freepik_com)
Автор: Наталія Юрченко

Українців попередили про ще одну шахрайську схему онлайн-аферистів. Зловмисники можуть виманювати гроші через месенджери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кіберполіцію.

Однією з найпоширеніших схем, яку використовують шахраї в інтернеті - "друг просить у борг у месенджері". Якщо ви отримаєте подібне повідомлення, не поспішайте.

Поліція радить:

  • зателефонувати другові за номером, який ви точно знаєте, а не за тим, що вказаний на сторінці у соцмережах. Якщо шахрай зламав сторінку, то міг змінити номер телефону в профілі;
  • потрібно запитати друга про те, що можете знати тільки ви - таке питання відразу викриє шахрая;
  • запитайте спільних друзів, чи не отримували вони подібних повідомлень.

Онлайн-шахраї як правило роблять розсилку всім підписникам сторінки, яку зламали.

Також, щоб не стати жертвою шахраїв в інтернеті, поліція закликає захищати свої облікові записи:

  • створюйте надійні, складні паролі та не використовуйте один пароль для кількох ресурсів;
  • вмикайте двофакторну аутентифікацію всюди, де є така можливість. Тоді для входу в акаунт крім логіну та паролю, потрібно буде ввести код-підтвердження, що приходить на телефон чи електронну скриньку;
  • не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, навіть якщо вони надійшли від друга, там можуть ховатися віруси або фішингові сайти.

Нагадаємо, раніше у кіберполіції назвали п'ять найпоширеніших шахрайств в інтернеті, а також пояснили, як убезпечити себе.

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