Как не стать жертвой онлайн-мошенничества: полиция назвала основные правила
Каждую неделю полиция фиксирует по несколько фактов потери украинцами средств из-за действий интернет-мошенников, которые с помощью различных преступных схем выманивают сбережения у доверчивых граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правоохранителей.
О том, что сотрудники полиции назвали основные правила, которые помогут не попасть на крючок интернет-мошенников.
Чтобы защитить себя от мошенников:
- будьте бдительны и осторожны;
- не перечисляйте денежные средства не верифицированным лицам;
- избегайте фейковых страниц в социальных сетях;
- не разглашайте свои персональные данные.
Нередко для выманивания средств мошенники представляются сотрудниками банка, ведь сейчас почти у каждого человека есть одна или несколько пластиковых банковских карт. Если с вами связался работник банка, помните:
- реальный работник банка не просит присылать денежные средства. Только мошенники настаивают на оплате денежным переводом или криптовалютой;
- работнику банка не требуется информация о вашем карточном счете. Никогда не передавайте информацию о ваших счетах звонящему;
- не сообщайте никому временные пароли, приходящие в смс-сообщении. Разглашение этой информации приведет к потере средств;
- не переходите по ссылкам. Не нажимайте на ссылки, которые присылает вам работник банка;
- не выполняйте никаких действий в банкоматах или терминалах. Сотрудник банка не дает указаний по проведению манипуляций в банкоматах или терминалах.
Еще один вид мошенничества это - отправка фишинговых писем.
Фишинг - это разновидность интернет-мошенничества, когда преступник отправляет поддельное электронное письмо или SMS или сообщение в мессенджере, якобы от официального источника - компании, коллеги по работе.
Основные признаки фишингового листа:
- обращение к вам автоматически сгенерировано;
- E-mail адресанта не официальный;
- в письме содержатся просьбы предоставить персональные данные;
- имеющиеся кнопки с гиперссылкой на фейковый сайт;
- добавлены неизвестные вложения;
- в тексте находятся грамматические ошибки.
Напомним, ранее в киберполиции назвали пять самых распространенных мошенничеств в интернете, а также объяснили, как обезопасить себя.
Киберполиция также предупреждала украинцев о еще одной мошеннической схеме в мессенджерах.
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