Как не стать жертвой онлайн-мошенничества: полиция назвала основные правила

Каждую неделю полиция фиксирует по несколько фактов потери украинцами средств из-за действий интернет-мошенников, которые с помощью различных преступных схем выманивают сбережения у доверчивых граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правоохранителей.

О том, что сотрудники полиции назвали основные правила, которые помогут не попасть на крючок интернет-мошенников.

Чтобы защитить себя от мошенников:

будьте бдительны и осторожны;

не перечисляйте денежные средства не верифицированным лицам;

избегайте фейковых страниц в социальных сетях;

не разглашайте свои персональные данные.

Нередко для выманивания средств мошенники представляются сотрудниками банка, ведь сейчас почти у каждого человека есть одна или несколько пластиковых банковских карт. Если с вами связался работник банка, помните:

реальный работник банка не просит присылать денежные средства. Только мошенники настаивают на оплате денежным переводом или криптовалютой;

работнику банка не требуется информация о вашем карточном счете. Никогда не передавайте информацию о ваших счетах звонящему;

не сообщайте никому временные пароли, приходящие в смс-сообщении. Разглашение этой информации приведет к потере средств;

не переходите по ссылкам. Не нажимайте на ссылки, которые присылает вам работник банка;

не выполняйте никаких действий в банкоматах или терминалах. Сотрудник банка не дает указаний по проведению манипуляций в банкоматах или терминалах.

Еще один вид мошенничества это - отправка фишинговых писем.

Фишинг - это разновидность интернет-мошенничества, когда преступник отправляет поддельное электронное письмо или SMS или сообщение в мессенджере, якобы от официального источника - компании, коллеги по работе.

Основные признаки фишингового листа:

обращение к вам автоматически сгенерировано;

E-mail адресанта не официальный;

в письме содержатся просьбы предоставить персональные данные;

имеющиеся кнопки с гиперссылкой на фейковый сайт;

добавлены неизвестные вложения;

в тексте находятся грамматические ошибки.

Напомним, ранее в киберполиции назвали пять самых распространенных мошенничеств в интернете, а также объяснили, как обезопасить себя.

Киберполиция также предупреждала украинцев о еще одной мошеннической схеме в мессенджерах.

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