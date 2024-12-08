Як не стати жертвою дезінформації: поради від ДСНС

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у жовтні російська пропаганда вигадала новий фейк щодо України. Він розрахований на Близький схід, країни Глобального Півдня та Сполучені Штати Америки (США).

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