Как не стать жертвой дезинформации: советы от ГСЧС

Из-за значительного распространения дезинформации в социальных сетях важно придерживаться нескольких простых правил, чтобы избежать влияния фейковых новостей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).
Как противостоять дезинформации и оставаться устойчивыми:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в октябре российская пропаганда придумала новый фейк по отношению к Украине. Он рассчитан на Ближний Восток, страны Глобального Юга и Соединенные Штаты Америки (США).
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