Як не стати жертвою дезінформації: поради від ДСНС
Ілюстративне фото: в ДСНС розповіли, як не стати жертвою дезінформації (Getty Images)
Через значне поширення дезінформації у соціальних мережах важливо дотримуватися кількох простих правил, щоб уникнути впливу фейкових новин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Як протистояти дезінформації та залишатися стійкими:
- мета дезінформаторів. Їх завдання - поширити паніку та підірвати нашу волю до опору. Не піддавайтеся на провокації: зберігайте спокій і утримуйтеся від поширення емоційного контенту у соціальних мережах;
- Україна бореться. Держава продовжує захищати свої території. Усі заяви, що заперечують це, є фейковими і спрямовані на деморалізацію населення;
- довіряйте лише перевіреним джерелам. Уникайте інформації із сумнівних ресурсів. Перевіряйте дані на офіційних сторінках державних установ;
- не розголошуйте інформацію про військові дії. Жодним чином не поширюйте дані про переміщення чи дії українських сил, адже це може поставити під загрозу безпеку військових та громадян;
- фейки про мирне населення. Україна веде оборонну війну на своїй території. Інформація про обстріли мирних жителів українськими військовими – це вигадки, мета яких підірвати довіру до захисників;
- атаки на довіру. Агресор може розповсюджувати чутки про військово-політичне керівництво країни. Пам'ятайте, що такі заяви часто неможливо перевірити. Усі важливі повідомлення звіряйте з офіційними джерелами;.
- дані про втрати. Достовірну інформацію про втрати надають лише органи безпеки та оборони. Будь-які заяви на приватних акаунтах можуть бути недостовірними;
- єдність проти розколу. Спроби розділити українське суспільство є частиною інформаційної війни. Ми можемо мати різні погляди, але наша спільна мета - дати відсіч ворогу.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у жовтні російська пропаганда вигадала новий фейк щодо України. Він розрахований на Близький схід, країни Глобального Півдня та Сполучені Штати Америки (США).
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