Як не стати жертвою дезінформації: поради від ДСНС

Через значне поширення дезінформації у соціальних мережах важливо дотримуватися кількох простих правил, щоб уникнути впливу фейкових новин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як протистояти дезінформації та залишатися стійкими:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у жовтні російська пропаганда вигадала новий фейк щодо України. Він розрахований на Близький схід, країни Глобального Півдня та Сполучені Штати Америки (США).

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