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Как не стать жертвой дезинформации: советы от ГСЧС

Воскресенье 08 декабря 2024 15:49
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Как не стать жертвой дезинформации: советы от ГСЧС Иллюстративное фото: в ГСЧС рассказали, как не стать жертвой дезинформации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за значительного распространения дезинформации в социальных сетях важно придерживаться нескольких простых правил, чтобы избежать влияния фейковых новостей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Как противостоять дезинформации и оставаться устойчивыми:

  • цель дезинформаторов. Их задача - распространить панику и подорвать нашу волю к сопротивлению. Не поддавайтесь на провокации: сохраняйте спокойствие и воздерживайтесь от распространения эмоционального контента в социальных сетях;
  • Украина борется. Государство продолжает защищать свои территории. Все заявления, отрицающие это, являются фейковыми и направлены на деморализацию населения;
  • доверяйте только проверенным источникам. Избегайте информации с сомнительных ресурсов. Проверяйте данные на официальных страницах государственных учреждений;
  • не разглашайте информацию о военных действиях. Никоим образом не распространяйте данные о перемещении или действиях украинских сил, ведь это может поставить под угрозу безопасность военных и граждан;
  • фейки о мирном населении. Украина ведет оборонительную войну на своей территории. Информация об обстрелах мирных жителей украинскими военными - это выдумки, цель которых подорвать доверие к защитникам;
  • атаки на доверие. Агрессор может распространять слухи о военно-политическом руководстве страны. Помните, что такие заявления часто невозможно проверить. Все важные сообщения сверяйте с официальными источниками;.
  • данные о потерях. Достоверную информацию о потерях предоставляют только органы безопасности и обороны. Любые заявления на частных аккаунтах могут быть недостоверными;
  • единство против раскола. Попытки разделить украинское общество является частью информационной войны. Мы можем иметь разные взгляды, но наша общая цель - дать отпор врагу.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в октябре российская пропаганда придумала новый фейк по отношению к Украине. Он рассчитан на Ближний Восток, страны Глобального Юга и Соединенные Штаты Америки (США).

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