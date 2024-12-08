Как не стать жертвой дезинформации: советы от ГСЧС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в октябре российская пропаганда придумала новый фейк по отношению к Украине. Он рассчитан на Ближний Восток, страны Глобального Юга и Соединенные Штаты Америки (США).

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