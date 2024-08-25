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Як стати супроводжувачем ветеранів: алгоритм дій

Україна, Неділя 25 серпня 2024 20:58
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Як стати супроводжувачем ветеранів: алгоритм дій Фото: як стати супроводжувачем ветеранів (facebook.com dima schors)
Автор: Каріна Левицька

Українці можуть опанувати нову професію - фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Для цього треба подати заявку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

Кандидати на посаду можуть подати заяву винятково в електронній формі через веб-платформу "е-Ветеран".

Для цього необхідно:

  • перейти на "е-Ветеран". У розділі “Електронні сервіси” натиснути “Заява на участь у відборі на посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб”;
  • заповнити необхідні поля;
  • пройти фахове та психологічне тестування;
  • підписати заяву за допомогою електронного підпису.

"Увага! Кандидат може подати не більше однієї заяви. Після формування заяви - відредагувати її неможливо", - пояснили в міністерстві.

Після того, як заявку буде підписано та відправлено, заявник отримає на вказану ним електронну пошту листа з інформуванням про подальші кроки.

Процес відбору розпочнеться через 14 днів після завершення терміну подання заяв на участь у відборі. Тобто, з 5 до 13 вересня 2024 року.

"Загалом передбачається підготувати та працевлаштувати до 11 300 фахівців із супроводу, на першому етапі - до 3000 осіб", - пояснили в Мінветеранів.

Нагадаємо, що цього місяця в Україні визначили механізм роботи для фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Планується, що перші фахівці із супроводу стануть до роботи вже восени.

Додамо також, що в Україні ветерани мають право на безплатну психологічну допомогу.

Водночас в Україні впровадять служби супроводу для підтримки військових, рятувальників та поліцейських.

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