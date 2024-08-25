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Как стать сопровождающим ветеранов: алгоритм действий

Украина, Воскресенье 25 августа 2024 20:58
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Как стать сопровождающим ветеранов: алгоритм действий Фото: как стать сопровождающим ветеранов (facebook.com dima schors)
Автор: Карина Левицкая

Украинцы могут овладеть новой профессией - специалист по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц. Для этого надо подать заявку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.

Кандидаты в должность могут подать заявление исключительно в электронной форме через веб-платформу "е-Ветеран".

Для этого необходимо:

  • перейти на "е-Ветеран" В разделе "Электронные сервисы" нажать "Заявление на участие в отборе на должность специалиста по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц";
  • заполнить необходимые поля;
  • пройти профессиональное и психологическое тестирование;
  • подписать заявление с помощью электронной подписи.

"Внимание! Кандидат может подать не больше одного заявления. После формирования заявления - отредактировать его невозможно", - объяснили в министерстве.

После того, как заявка будет подписана и отправлена, заявитель получит на указанную им электронную почту письмо с информированием о дальнейших шагах.

Процесс отбора начнется через 14 дней после истечения срока подачи заявлений на участие в отборе. То есть, с 5 по 13 сентября 2024 года.

"В общей сложности предполагается подготовить и трудоустроить до 11 300 специалистов по сопровождению, на первом этапе - до 3000 человек", - пояснили в Минветеранов.

Напомним, что в текущем месяце в Украине определили механизм работы для специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц. Планируется, что первые специалисты по сопровождению приступят к работе уже осенью.

Добавим также, что в Украине ветераны имеют право на бесплатную психологическую помощь.

В то же время в Украине внедрят службы сопровождения для поддержки военных, спасателей и полицейских.

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