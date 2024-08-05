Як не стати "помічником" окупантів: військові дали поради українцям
Фото: військові дали поради цивільним українцям (Getty Images)
Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 894 дні, а ворог продовжує намагатися похитнути єдність українців. Для цього росіяни використовують будь-яку можливість.
Як не стати "помічником" ворога, розповідає РБК-Україна з посиланням на поради 127 окремої бригади територіальної оборони міста Харкова.
За словами військових, щоб не стати "шпигуном" для російських окупантів, потрібно:
- не знімати обличчя військових, шеврони чи будь-які позначки, які можуть допомогти їх ідентифікувати;
- не публікувати інформацію про назви, чисельність особового складу підрозділів Сил оборони, не вказувати прізвища чи будь-яку іншу особисту інформацію військових;
- не повідомляти про кількість зброї та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їх стан та місця зберігання;
- не фільмувати військові об'єкти;
- не інформувати про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги, якщо про це не повідомлялося офіційно на ресурсах Генштабу.
Для того, щоб не стати помічником російських пропагандистів, потрібно пам'ятати наступні правила:
- не публікуй інформацію, яка може піддавати сумніву заяви, рішення чи дані від українських силових відомств та спецслужб;
- не публікуй неперевірену інформацію про загиблих, поранених та полонених;
- не публікуй та не поширюй контент, який дискредитує українську владу та Сили оборони;
- не просувай російські наративи.
Крім того, українці, які не дотримуються наступних правил, можуть стати коригувальниками ворожого вогню:
- не повідомляй про назви об'єктів, які потрапили під обстріл, відразу після обстрілу;
- не розголошуй точні адреси та координати бойових дій;
- не публікуй відео ракетних ударів, моменти влучання снарядів та ракет;
- не називай та не знімай точні адреси та об'єкти цивільної інфраструктури, які потрапили під обстріл чи були атаковані ракетами.
А щоб не стати ворожим диверсантом, як наголошують військові, достатньо:
- не підпалювати військові та волонтерські автомобілі;
- не завдавати шкоди військовим об'єктам;
- не знищувати залізничну, енергетичну та критичну інфраструктуру.