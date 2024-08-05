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Як не стати "помічником" окупантів: військові дали поради українцям

Фото: військові дали поради цивільним українцям (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 894 дні, а ворог продовжує намагатися похитнути єдність українців. Для цього росіяни використовують будь-яку можливість.

Як не стати "помічником" ворога, розповідає РБК-Україна з посиланням на поради 127 окремої бригади територіальної оборони міста Харкова.

За словами військових, щоб не стати "шпигуном" для російських окупантів, потрібно:

  • не знімати обличчя військових, шеврони чи будь-які позначки, які можуть допомогти їх ідентифікувати;
  • не публікувати інформацію про назви, чисельність особового складу підрозділів Сил оборони, не вказувати прізвища чи будь-яку іншу особисту інформацію військових;
  • не повідомляти про кількість зброї та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їх стан та місця зберігання;
  • не фільмувати військові об'єкти;
  • не інформувати про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги, якщо про це не повідомлялося офіційно на ресурсах Генштабу.

Для того, щоб не стати помічником російських пропагандистів, потрібно пам'ятати наступні правила:

  • не публікуй інформацію, яка може піддавати сумніву заяви, рішення чи дані від українських силових відомств та спецслужб;
  • не публікуй неперевірену інформацію про загиблих, поранених та полонених;
  • не публікуй та не поширюй контент, який дискредитує українську владу та Сили оборони;
  • не просувай російські наративи.

Крім того, українці, які не дотримуються наступних правил, можуть стати коригувальниками ворожого вогню:

  • не повідомляй про назви об'єктів, які потрапили під обстріл, відразу після обстрілу;
  • не розголошуй точні адреси та координати бойових дій;
  • не публікуй відео ракетних ударів, моменти влучання снарядів та ракет;
  • не називай та не знімай точні адреси та об'єкти цивільної інфраструктури, які потрапили під обстріл чи були атаковані ракетами.

А щоб не стати ворожим диверсантом, як наголошують військові, достатньо:

  • не підпалювати військові та волонтерські автомобілі;
  • не завдавати шкоди військовим об'єктам;
  • не знищувати залізничну, енергетичну та критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що не можна знімати під час війни та яке покарання за це може загрожувати.

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Війна Росії проти України