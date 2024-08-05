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Как не стать "помощником" оккупантов: военные дали советы украинцам

Фото: военные дали советы гражданским украинцам (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Полномасштабное российское вторжение в Украину длится уже 894 дня, а враг продолжает пытаться пошатнуть единство украинцев. Для этого россияне используют любую возможность.

Как не стать "помощником" врага, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на советы 127-й отдельной бригады территориальной обороны города Харькова.

По словам военных, чтобы не стать "шпионом" для российских оккупантов, нужно:

  • не снимать лица военных, шевроны или какие-либо отметки, которые могут помочь их идентифицировать;
  • не публиковать информацию о названиях, численности личного состава подразделений Сил обороны, не указывать фамилии или какую-либо другую личную информацию военных;
  • не сообщать о количестве оружия и боевой техники, материально-технических средств, их состоянии и местах хранения;
  • не снимать военные объекты;
  • не информировать о направлении, перемещении международной военной помощи, если об этом не сообщалось официально на ресурсах Генштаба.

Для того, чтобы не стать помощником российских пропагандистов, нужно помнить следующие правила:

  • не публикуй информацию, которая может подвергать сомнению заявления, решения или данные украинских силовых ведомств и спецслужб;
  • не публикуй непроверенную информацию о погибших, раненых и пленных;
  • не публикуй и не распространяй контент, дискредитирующий украинские власти и Силы обороны;
  • не продвигай российские нарративы.

Кроме того, украинцы, которые не соблюдают следующие правила, могут стать корректировщиками вражеского огня:

  • не сообщай о названиях объектов, попавших под обстрел, сразу после обстрела;
  • не разглашай точные адреса и координаты боевых действий;
  • не публикуй видео ракетных ударов, моменты попадания снарядов и ракет;
  • не называй и не снимай точные адреса и объекты гражданской инфраструктуры, попавшие под обстрел или атакованные ракетами.

А чтобы не стать враждебным диверсантом, как отмечают военные, достаточно:

  • не поджигать военные и волонтерские автомобили;
  • не наносить ущерб военным объектам;
  • не уничтожать железнодорожную, энергетическую и критическую инфраструктуру.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что нельзя снимать во время войны и какое наказание за это может грозить.

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Война России против Украины