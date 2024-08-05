Как не стать "помощником" оккупантов: военные дали советы украинцам
Фото: военные дали советы гражданским украинцам (Getty Images)
Полномасштабное российское вторжение в Украину длится уже 894 дня, а враг продолжает пытаться пошатнуть единство украинцев. Для этого россияне используют любую возможность.
Как не стать "помощником" врага, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на советы 127-й отдельной бригады территориальной обороны города Харькова.
По словам военных, чтобы не стать "шпионом" для российских оккупантов, нужно:
- не снимать лица военных, шевроны или какие-либо отметки, которые могут помочь их идентифицировать;
- не публиковать информацию о названиях, численности личного состава подразделений Сил обороны, не указывать фамилии или какую-либо другую личную информацию военных;
- не сообщать о количестве оружия и боевой техники, материально-технических средств, их состоянии и местах хранения;
- не снимать военные объекты;
- не информировать о направлении, перемещении международной военной помощи, если об этом не сообщалось официально на ресурсах Генштаба.
Для того, чтобы не стать помощником российских пропагандистов, нужно помнить следующие правила:
- не публикуй информацию, которая может подвергать сомнению заявления, решения или данные украинских силовых ведомств и спецслужб;
- не публикуй непроверенную информацию о погибших, раненых и пленных;
- не публикуй и не распространяй контент, дискредитирующий украинские власти и Силы обороны;
- не продвигай российские нарративы.
Кроме того, украинцы, которые не соблюдают следующие правила, могут стать корректировщиками вражеского огня:
- не сообщай о названиях объектов, попавших под обстрел, сразу после обстрела;
- не разглашай точные адреса и координаты боевых действий;
- не публикуй видео ракетных ударов, моменты попадания снарядов и ракет;
- не называй и не снимай точные адреса и объекты гражданской инфраструктуры, попавшие под обстрел или атакованные ракетами.
А чтобы не стать враждебным диверсантом, как отмечают военные, достаточно:
- не поджигать военные и волонтерские автомобили;
- не наносить ущерб военным объектам;
- не уничтожать железнодорожную, энергетическую и критическую инфраструктуру.