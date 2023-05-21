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Як не стати коригувальником вогню росіян через соцмережі: пояснення від "Дії"

Новость на русском →
Неділя 21 травня 2023 01:44
Як не стати коригувальником вогню росіян через соцмережі: пояснення від "Дії" Ілюстративне фото: українцям пояснили, як не стати коригувальником вогню росіян через соцмережі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мирні мешканці можуть ненароком скерувати вогонь російських окупантів через поширення у stories наслідків ворожих обстрілів. Українцям пояснили, як слід поводитися в соцмережах під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Зазначимо, що росіяни ведуть боротьбу не лише за допомогою зброї, а й у соцмережах. Так вони намагаються отримати необхідну для них інформацію.

"Запостили фото вибухів у stories = допомогли ворогу скоригувати вогонь", - зазначають у "Дії".

Так, окупанти використовують методологію розвідки OSINT на основі відкритих джерел. Тобто, фахівці стежать за соцмережами українців у реальному часі.

Тому українцям заборонено публікувати:

  • переміщення та роботу нашої техніки та військових,
  • результати обстрілів,
  • стан критичної інфраструктури,
  • склади боєприпасів,
  • розташування Сил оборони.

У "Дії" наголошують, що найкраща тактика для цивільних - це видихнути, двічі подумати та поставити собі питання: "Чи не завдасть шкоди, якщо я поширю цю інформацію?"

Українців закликають пам’ятати, що охоплення в соцмережах не коштують людського життя. Слід бути свідомими та зберігати режим тиші, щоб не допомагати ворогу.

При цьому є спосіб допомогти "шерами" українським військовим - повідомляти про російську техніку та особовий склад через бот "єВорог".

Нагадаємо, раніше українцям пояснювали, чому не можна публікувати роботу ППО. Секретар РНБО Олексій Данілов також пригрозив тим, хто викладає у соцмережі роботу української ППО. Він попередив, що такі особи будуть нести відповідальність.

Зазначимо, що у Києві виявили шістьох блогерів, які "засвітили" у соцмережах роботу ППО під час ракетної атаки 16 травня.

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