Як не стати коригувальником вогню росіян через соцмережі: пояснення від "Дії"

Мирні мешканці можуть ненароком скерувати вогонь російських окупантів через поширення у stories наслідків ворожих обстрілів. Українцям пояснили, як слід поводитися в соцмережах під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію" .

Зазначимо, що росіяни ведуть боротьбу не лише за допомогою зброї, а й у соцмережах. Так вони намагаються отримати необхідну для них інформацію.

"Запостили фото вибухів у stories = допомогли ворогу скоригувати вогонь", - зазначають у "Дії".

Так, окупанти використовують методологію розвідки OSINT на основі відкритих джерел. Тобто, фахівці стежать за соцмережами українців у реальному часі.

Тому українцям заборонено публікувати:

переміщення та роботу нашої техніки та військових,

результати обстрілів,

стан критичної інфраструктури,

склади боєприпасів,

розташування Сил оборони.

У "Дії" наголошують, що найкраща тактика для цивільних - це видихнути, двічі подумати та поставити собі питання: "Чи не завдасть шкоди, якщо я поширю цю інформацію?"

Українців закликають пам’ятати, що охоплення в соцмережах не коштують людського життя. Слід бути свідомими та зберігати режим тиші, щоб не допомагати ворогу.

При цьому є спосіб допомогти "шерами" українським військовим - повідомляти про російську техніку та особовий склад через бот "єВорог".