Как не стать корректировщиком огня россиян через соцсети: объяснение от "Дії"
Мирные жители могут случайно направить огонь российских оккупантов из-за распространения в stories последствий вражеских обстрелов. Украинцам объяснили, как следует вести себя в соцсетях во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Отметим, что россияне ведут войну не только с помощью оружия, но и в соцсетях. Так они пытаются получить необходимую для них информацию.
"Запостили фото взрывов в stories = помогли врагу скорректировать огонь", - отмечают в "Дії".
Так, оккупанты используют методологию разведки OSINT на основе открытых источников. То есть специалисты следят за соцсетями украинцев в реальном времени.
Поэтому украинцам запрещено публиковать:
- перемещение и работу нашей техники и военных,
- результаты обстрелов,
- состояние критической инфраструктуры,
- склады боеприпасов,
- расположение Сил обороны.
В "Дії" отмечают, что лучшая тактика для гражданских - это выдохнуть, дважды подумать и задать себе вопрос: "Не нанесет ли вреда, если я распространю эту информацию?"
Украинцев призывают помнить, что охват в соцсетях не стоит человеческой жизни. Следует сознавать и сохранять режим тишины, чтобы не помогать врагу.
При этом есть способ помочь "шерами" украинским военным - сообщать о российской технике и личном составе через бот "єВорог".
Напомним, ранее украинцам объясняли, почему нельзя публиковать работу ПВО. Секретарь СНБО Алексей Данилов также пригрозил тем, кто выкладывает в соцсети работу украинского ПВО. Он предупредил, что подобные лица будут нести ответственность.
Отметим, что в Киеве выявили шестерых блоггеров, которые "засветили" в соцсетях работу ПВО во время ракетной атаки 16 мая.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.