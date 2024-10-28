Як у США працює дистанційне голосування і чому воно таке популярне

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У США вибори відбуваються у вівторок, а не у вихідний день як у більшості інших країн. Оскільки вівторок – це робочий день, багато американців не відвідують дільниці, а голосують заздалегідь і віддалено – поштою, а також у частині штатів – через e-mail..

У 2020 році, коли президентські вибори проходили на фоні пандемії коронавірусу, 65 мільйонів американців проголосували поштою. При цьому такий метод голосування обрали вдвічі більше демократів, ніж республіканців.

Серед іншого, таке голосування дозволяє зменшити вплив на явку різноманітних несподіванок в день виборів, приміром, поганої погоди. Також дистанційне голосування необхідне тим громадянам США, які перебувають за кордоном. Виборчі дільниці в посольствах та консульствах США за кордоном не відкривають.

Як працює дистанційне голосування у США

Дистанційне голосування передбачено у більшості штатів. Однак терміни та правила щодо того, хто може так проголосувати, різняться.

Опція поштового голосування доступна для всіх громадян у Мені, Меріленді, Міннесоті, Монтані, Нью-Джерсі, Нью-Мексико, Вірджинії, Округу Колумбія, і що важливо - у двох "хитких" штатах Арізона та.Мічиган.

Деякі штати вимагають пояснення, чому виборець не може прийти на дільницю. Серед таких причин:

Неможливість потрапити на виборчу дільницю через хворобу, травму чи інвалідність;

Перебування у відрядженні чи відпустці за межами округу чи міста проживання в день виборів;

Навчання в коледжі чи університеті за межами штату.

Для поштового голосування потрібно отримати відкріпний талон. В деяких штатах можна підписатися на отримання відкріпних талонів на кожні вибори, в інших це потрібно робити окремо для кожного голосування.

Виборчі закони штатів як правило передбачають низку перевірок для захисту від фальсифікацій. Відомі випадки шахрайства дуже рідкісні. Після отримання виборець позначає бюлетень, кладе його в спеціальний конверт або чохол, а потім в окремий поштовий конверт, підписує афідевіт на зовнішній стороні поштового конверта та повертає пакунок поштою або приносить особисто. Крім того, виборчі бюлетені надруковані на спеціальному папері, а всі підписи виборців порівнюються з оригіналами з бази.

Випадок 2020 року – спроба політизувати дистанційне голосування

Своєрідність поштового голосування може викликати у кандидатів спокусу спекулювати на цій темі. На президентських виборах 2020 року поштою проголосувала найбільша в історії США кількість виборців. Переважна більшість з них віддали голоси за Джо Байдена, оскільки напередодні виборів Трамп заявляв, що поштове голосування призведе до масових фальсифікацій.

Під час виборів справді було виявлено кілька проблемних випадків і помилок із поштовими бюлетенями. Приміром, у Мічигані близько 400 бюлетенів для голосування поштою вказували неправильного кандидата у віце-президенти для Трампа – Джеремі Коена від Лібертаріанської партії замість Майка Пенса.

У Вісконсіні пошту з кількома відкріпними талонами знайшли в канаві поблизу міста Грінвілл. А в Пенсільванії виявили дев'ять викинутих бюлетенів, заповнених військовими. Сім із них, за даними Міністерства юстиції США, були за Трампа. Втім, усе це поодинокі випадки, які аж ніяк не вплинули на результат виборів, бо відсоток порушень був мізерним.

Вже після виборів Трамп, очевидно, не бажаючи визнати поразку, намагався оскаржити, зокрема, поштове голосування. Однак більшість позовів було відхилено.

Як свідчать дані United States Elections Project, на виборах 2020 року поштою проголосували на 7 мільйонів більше демократів, ніж республіканців. Однак у цьому випадку мова більше йде про тих виборців, які б не прийшли на дільниці особисто в день виборів.

Ще задовго до тих виборів американські оглядачі попереджали, що при підрахунку виникне ефект "червоного міражу" – оскільки зразу рахуватимуть голоси, подані у день голосування, кандидат від республіканців ("червоних") точно матиме перевагу. Але по мірі того, як почнуть рахувати голоси, віддані поштою, де масово голосували демократи, ця перевага зникатиме. Втім, сам факт того, що по мірі підрахунку голосів перевага Трампа над Байдена все більше танула, дав республіканцю ще одну підставу твердити про "вкрадені вибори".

Дистанційне голосування на виборах 2024 року

На виборах 2024 року позиція Трампа суперечлива. Він то заявляє про небезпеку фальсифікацій з бюлетенями надісланими поштою, то рекомендує поштове голосування.

Водночас протягом останніх місяців його команда активно пропагувала голосування поштою. Співробітники штабів Трампа допомагають виборцям зареєструватися для отримання бюлетенів, а на великих екранах під час мітингів були розміщені повідомлення із закликами до прихильників Трампа запитувати бюлетені для голосування поштою, оновлювати свої реєстраційні дані.

Порівняно з 2020 роком на цьогорічних виборах голосувати поштою планують менше людей. У штатах, які не надсилають бюлетені поштою всім виборцям, їх кількість зменшилася на 58% порівняно з 2020 роком.

Падіння особливо велике в "хитких" штатах Джорджія та Північна Кароліна – на 84% та 75% відповідно. Частково це пов’язано з руйнуваннями, спричиненими ураганом Хелен, але найбільші населені пункти обох штатів майже не постраждали.Запити на голосування поштою знизилися на 59% у Вісконсіні, на 36% у Пенсільванії та на 24% у Мічигані. В будь-якому разі, через відносно меншу популярність поштового голосування на цих виборах, можна припускати, що голоси будуть пораховані швидше, ніж чотири роки тому.

