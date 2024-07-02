Как в США видят победу Украины: Блинкен дал ответ

По словам Блинкена, значительным успехом для Киева станет сильная и успешная Украина, которая будет интегрирована с Западом и которая может стоять на собственных ногах в военном, экономическом и демократическом планах. Так, он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что у Украины и Запада разное понимание победы.

Госсекретарь отметил, что Украина должна сосредоточиться на способности сдерживать врага и защищаться от агрессии в течение многих лет.

"Президент Байден проложил путь к тому, чтобы более 30 стран согласились вести переговоры с Украиной о двусторонних соглашениях по безопасности в течение десяти лет. Эти соглашения также говорят Владимиру Путину, что он не может переждать Украину, не может переждать всех партнеров Украины. В то же время Украина развивает собственную оборонно-промышленную базу таким образом, чтобы она могла самостоятельно себя обеспечивать", - сказал Блинкен.

Также он затронул вопрос экономики, от которой много чего зависит. По словам госсекретаря, США работают над привлечением инвестиций в Украину и при правильном инвестировании украинская экономика имеет огромный потенциал.

"Мы пытаемся привлечь в Украину инвестиции частного сектора, чтобы ее экономика могла расти и процветать. Мы уже видим, что через Черное море Украина экспортирует столько же, сколько экспортировала до февраля 2022 года. При правильном инвестировании экономика Украины обладает огромным потенциалом. Конечно, как для военного, так и для экономического потенциала необходимо обеспечить наличие противовоздушной обороны для защиты территорий, в которые вы вкладываете инвестиции. Мы это делаем. Я думаю, вы увидите больше новостей об этом в ближайшие недели, когда мы приступим к саммиту НАТО, который состоится на следующей неделе", - отметил Блинкен.

В завершении он добавил, что успешная Украина станет самым сильным ответом Путину.

"И, наконец, твердая демократическая позиция. Тот факт, что Европейский союз открыл процесс вступления Украины в ЕС, является лучшей гарантией того, что Украина будет продолжать проводить необходимые реформы для укрепления и углубления своей демократии. В итоге мы получим успешную страну и страну, которая, стоя на своих позициях в этих трех областях, является самым сильным из возможных ответом Владимиру Путину", - резюмировал госсекретарь США.