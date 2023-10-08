Як сплатити штраф за порушення ПДР зі знижкою: пояснення МВС

В Україні повернули можливість сплати за адміністративні порушення правил дорожнього руху, що були зафіксовані комплексами автоматичної фіксації, на офіційних ресурсах МВС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.
Дізнатись про факт фіксації порушення можна за допомогою:
Сервіси дозволяють не лише сплатити штраф, але й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. Зокрема є актуальна інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.
"У разі сплати впродовж 10 днів 50% від накладеного штрафу постанова вважається виконаною", - додають в МВС.
Не лише ресурси МВС
Можливість сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху можна й в застосунку "Дія". Це можна зробити через телефон.
Також іншими способами сплати є:
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