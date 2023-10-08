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Як сплатити штраф за порушення ПДР зі знижкою: пояснення МВС

Фото: Як сплатити штраф за порушення ПДР зі знижкою: пояснення МВС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні повернули можливість сплати за адміністративні порушення правил дорожнього руху, що були зафіксовані комплексами автоматичної фіксації, на офіційних ресурсах МВС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

Дізнатись про факт фіксації порушення можна за допомогою: 

  • офіційного сайту МВС;
  • офіційного мобільного застосунку МВС - "Штрафи ПДР" для Android та IOS;
  • Telegram-бота "Штрафи ПДР"

Сервіси дозволяють не лише сплатити штраф, але й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. Зокрема є актуальна інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.

"У разі сплати впродовж 10 днів 50% від накладеного штрафу постанова вважається виконаною", - додають в МВС. 

Не лише ресурси МВС

Можливість сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху можна й в застосунку "Дія". Це можна зробити через телефон. 

Також іншими способами сплати є: 

  • через термінал поліцейського;
  • в управлінні поліції через банківські термінали;
  • в касі банку або на його сайті;
  • Приват 24;
  • Portmone;
  • EasyPay;
  • iPay;
  • Герц;
  • Gospay;

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ПДР