Как оплатить штраф за нарушение ПДД со скидкой: объяснение МВД

Узнать факт фиксации нарушения можно с помощью:

официального сайта МВД;

официального мобильного приложения МВД - "Штрафы ПДД" для Android и IOS;

Telegram-бота "Штрафы ПДД".

Сервисы позволяют не только оплатить штраф, но и оперативно получать сообщения о новых постановлениях или изменениях их статуса. В частности есть актуальная информация о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

"В случае уплаты в течение 10 дней 50% от наложенного штрафа постановление считается выполненным", - добавляют в МВД.

Не только ресурсы МВД

Возможность оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения можно и в приложении "Дия". Это можно сделать через телефон.

Также другими способами оплаты являются: