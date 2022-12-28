Як сьогодні вимикатимуть світло в Києві: відповідь ДТЕК

"В Києві відбуваються екстрені відключення світла (ГАВ). Графіки стабілізаційних відключень (ГПВ), які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, як українці можуть з'ясувати причину відключень електроенергії не за графіком.

Додамо, вчора прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, чи буде світло по Україні на Новий рік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.