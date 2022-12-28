Как сегодня будут выключать свет в Киеве: ответ ДТЭК

"В Киеве происходят экстренные отключения света (ГАО). Графики стабилизационных отключений (ГПО), которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, как украинцы могут выяснить причину отключения электроэнергии не по графику.

Добавим, вчера премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, будет ли свет по Украине на Новый год.

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