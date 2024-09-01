Як скласти надійний договір про оренду, щоб не виселили з квартири: поради

Юристка зазначає, що коли ви орендуєте квартиру або будинок, то необхідно одразу підписати відповідний договір. Навіть, якщо ви не маєте часу і поспішаєте заселитися в нову оселю, варто уважно прочитати договір оренди, щоб бути впевненими, що він правильно складений і вам надалі не буде нічого загрожувати.

Що має бути прописано у договорі про оренду

Класичний договір про оренду житла має чітку структуру. Крім основних моментів, він може мати додаткові умови, залежно від специфіки майна та домовленостей між сторонами.

Предмет договору:

опис майна, яке передається в оренду (наприклад, квартира, автомобіль, обладнання тощо)

ідентифікаційні характеристики майна (адреса, технічні характеристики тощо)

Сторони договору:

повні дані орендодавця та орендаря (ПІБ, реквізити паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, контактні дані)

Термін оренди:

дата початку та закінчення дії договору

можливість продовження договору та умови його пролонгації

Орендна плата:

розмір орендної плати, спосіб та періодичність її виплати

умови зміни орендної плати (наприклад, у разі інфляції)

Права та обов'язки сторін:

обов’язки орендодавця (надання майна в належному стані, забезпечення можливості користування майном)

обов’язки орендаря (своєчасна оплата оренди, підтримання майна в належному стані, обмеження в користуванні)

Умови користування майном:

дозволені та заборонені способи використання майна

умови передачі майна третім особам (суборенда)

Відповідальність сторін:

види відповідальності у разі порушення умов договору (штрафи, неустойки, компенсації)

процедури вирішення спорів (медіація, судовий порядок)

Розірвання договору:

умови дострокового розірвання договору з ініціативи однієї із сторін

процедура повідомлення про розірвання договору

Застереження про форс-мажор:

умови, за яких сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань (війна, стихійні лиха тощо)

Заключні положення:

порядок внесення змін і доповнень до договору

кількість примірників договору та їх юридична сила

На що варто звернути увагу під час оренди житла

Юристка зазначає, шо варто звернути увагу на деякі не очевидні моменти, які допоможуть захистити себе під час оренди квартири.

Так, вартість оренди житла повинна відповідати середнім ринковим цінам. Якщо ціна значно нижча, варто уважніше перевірити власника та уважно вивчити умови договору.

Перед заселенням зробіть фотографії або відеозаписи орендованого житла, щоб зафіксувати всі наявні пошкодження.

Зберігайте всі записи спілкування з орендодавцем, включаючи запити на ремонт, технічне обслуговування та квитанції за оренду із зазначеним призначенням платежу.

Повідомляйте орендодавця про будь-які проблеми з житлом письмово та зберігайте копії для власних записів.

Ретельно перевіряйте документи власника нерухомості. Переконайтеся, що квартира дійсно належить йому, а не орендується подобово і перездається.

У договорі зазначте всі показання лічильників, зафіксуйте, хто відповідальний за оплату, а також перевірте стан меблів і техніки.