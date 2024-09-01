Як скласти надійний договір про оренду, щоб не виселили з квартири: поради

Багато жителів України стикаються із необхідністю орендувати житло, однак не всі надають належного значення договору оренди.
РБК-Україна дізналося у юриста АБ "Романа Сацика" Гуркіної Валерії, як має бути складений договір про оренду житла.
Юристка зазначає, що коли ви орендуєте квартиру або будинок, то необхідно одразу підписати відповідний договір. Навіть, якщо ви не маєте часу і поспішаєте заселитися в нову оселю, варто уважно прочитати договір оренди, щоб бути впевненими, що він правильно складений і вам надалі не буде нічого загрожувати.
Класичний договір про оренду житла має чітку структуру. Крім основних моментів, він може мати додаткові умови, залежно від специфіки майна та домовленостей між сторонами.
Предмет договору:
Сторони договору:
Термін оренди:
Орендна плата:
Права та обов'язки сторін:
Умови користування майном:
Відповідальність сторін:
Розірвання договору:
Застереження про форс-мажор:
Заключні положення:
Юристка зазначає, шо варто звернути увагу на деякі не очевидні моменти, які допоможуть захистити себе під час оренди квартири.
Так, вартість оренди житла повинна відповідати середнім ринковим цінам. Якщо ціна значно нижча, варто уважніше перевірити власника та уважно вивчити умови договору.
Перед заселенням зробіть фотографії або відеозаписи орендованого житла, щоб зафіксувати всі наявні пошкодження.
Зберігайте всі записи спілкування з орендодавцем, включаючи запити на ремонт, технічне обслуговування та квитанції за оренду із зазначеним призначенням платежу.
Повідомляйте орендодавця про будь-які проблеми з житлом письмово та зберігайте копії для власних записів.
Ретельно перевіряйте документи власника нерухомості. Переконайтеся, що квартира дійсно належить йому, а не орендується подобово і перездається.
У договорі зазначте всі показання лічильників, зафіксуйте, хто відповідальний за оплату, а також перевірте стан меблів і техніки.
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