Как заключить надежный договор об аренде, чтобы не выселили из квартиры: советы

Многие жители Украины сталкиваются с необходимостью арендовать жилье, однако не все придают должное значение договору аренды.
РБК-Украина узнало у юриста АБ "Романа Сацика" Гуркиной Валерии, как должен быть составлен договор об аренде жилья.
Юрист отмечает, что когда вы арендуете квартиру или дом, то необходимо сразу подписать соответствующий договор. Даже, если у вас нет времени и спешите заселиться в новое жилье, стоит внимательно прочитать договор аренды, чтобы быть уверенными, что он правильно составлен и вам в дальнейшем не будет ничего угрожать.
Классический договор об аренде жилья имеет четкую структуру. Помимо основных моментов он может иметь дополнительные условия в зависимости от специфики имущества и договоренностей между сторонами.
Предмет договора:
Стороны договора:
Срок аренды:
Арендная плата:
Права и обязанности сторон:
Условия пользования имуществом:
Ответственность сторон:
Расторжение договора:
Предостережения о форс-мажоре:
Заключительные положения:
Юрист отмечает, что стоит обратить внимание на некоторые не очевидные моменты, которые помогут защитить себя во время аренды квартиры.
Так, стоимость аренды жилья должна соответствовать средним рыночным ценам. Если цена значительно ниже, следует более тщательно проверить собственника и внимательно изучить условия договора.
Перед заселением сделайте фотографии или видеозаписи арендованного жилья, чтобы зафиксировать все повреждения.
Сохраняйте все записи общения с арендодателем, включая запросы на ремонт, техническое обслуживание и квитанции за аренду с указанным платежом.
Сообщайте арендодателю о проблемах с жильем в письменном виде и храните копии для собственных записей.
Тщательно проверяйте документы владельца недвижимости. Убедитесь, что квартира действительно принадлежит ему, а не посуточно арендуется и пересдается.
В договоре укажите все показания счетчиков, зафиксируйте, кто ответственен за оплату, а также проверьте состояние мебели и техники.
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