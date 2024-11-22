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Як швидко зігрітися вдома: ТОП-5 ефективних порад для комфорту у вашій оселі

Фото: опалення (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

З настанням холодів питання збереження тепла вдома стає актуальним для багатьох. Експерти діляться корисними порадами, які допоможуть зігрітися та покращити ваш комфорт вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГК "Нафтогаз України".

Українцям нагадали, що комфортна температура для кожного індивідуальна, і дехто шукає способи, як уникнути відчуття холоду та додатково обігрітися.

ТОП-5 порад, які допоможуть вам зігрітися:

  • Багатошаровий одяг.

Дотримуйтесь "принципу капусти": використовуйте кілька шарів одягу з натуральних матеріалів. Це створює додаткову ізоляцію, зберігаючи тепло.

  • Гаряча їжа і напої.

Почувайтеся затишніше завдяки теплим напоям, як-от чай з медом, імбиром чи корицею. Також пам'ятайте, що гарячі страви на обід додають енергії.

  • Активний рух.

Фізичні вправи вдома допомагають покращити кровообіг. Зарядка або ігри з дітьми також сприяють додатковому обігріву.

  • Грілка чи пляшка з гарячою водою.

Покладіть її до ліжка - це підвищить комфорт уже за кілька хвилин. Це перевірений і економний спосіб зігрітися.

  • Теплий душ або ванна.

Вода зігріває тіло, а теплий одяг після водних процедур закріплює ефект.

Пам'ятайте, що кожен може обрати способи, що найкраще працюють для нього, аби почуватися комфортно навіть у дуже морозні дні.

Стан з опаленням в Україні

Хоча опалювальний сезон в Україні розпочався кілька тижнів тому, російські обстріли вплинули на те, що мешканці деяких міст наразі мають проблеми із опаленням.

Наприклад, через нещодавні російські атаки по місту, у Кривому Розі наразі критична ситуація з опаленням. Водночас місцева влада розробляє план термінового відновлення тепла в оселях мешканців.

Також ворог залишив без світла мешканців Одеси. Це вплинуло не лише на відсутність електропостачання, однак і на опалення. Подробиці наслідків удару РФ - читайте у матеріал РБК-Україна.

Раніше ми розповідали про те, чи можуть українцям відключати комунальні послуги, якщо вони мають борги.

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