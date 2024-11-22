Как быстро согреться дома: ТОП-5 эффективных советов для комфорта в вашем жилье

Украинцам напомнили, что комфортная температура для каждого индивидуальна, и некоторые ищет способы, как избежать ощущения холода и дополнительно обогреться.

ТОП-5 советов, которые помогут вам согреться:

Многослойная одежда.

Соблюдайте "принцип капусты": используйте несколько слоев одежды из натуральных материалов. Это создает дополнительную изоляцию, сохраняя тепло.

Горячая еда и напитки.

Чувствуйте себя уютнее благодаря теплым напиткам, таким как чай с медом, имбирем или корицей. Также помните, что горячие блюда на обед добавляют энергии.

Активное движение.

Физические упражнения на дому помогают улучшить кровообращение. Зарядка или игры с детьми также способствуют дополнительному обогреву.

Грелка или бутылка с горячей водой.

Положите ее к кровати – это повысит комфорт уже через несколько минут. Это проверенный и экономный способ согреться.

Теплый душ или ванная.

Вода согревает тело, а тёплая одежда после водных процедур закрепляет эффект.

Помните, что каждый может выбрать наиболее подходящие для него способы, чтобы чувствовать себя комфортно даже в очень морозные дни.

Состояние с отоплением в Украине.

Хотя отопительный сезон в Украине начался несколько недель назад, российские обстрелы повлияли на то, что у жителей некоторых городов сейчас проблемы с отоплением.

Например, из-за недавних российских атак по городу в Кривом Роге сейчас критическая ситуация с отоплением. В то же время местные власти разрабатывают план срочного восстановления тепла в жилищах жителей.

Также враг оставил без света жителей Одессы. Это повлияло не только на отсутствие электроснабжения, но и на отопление. Подробности последствий удара РФ - читайте в материал РБК-Украина.