Як швидко Україна отримає допомогу від США після схвалення Конгресу: відповідь Пентагону

Допомога Україні від США

Конгрес США наближається до того, що зможе схвалити допомогу Україні, хоча не міг цього зробити минулої осені. Причиною цього стала позиція окремих членів Республіканської партії.

Сьогодні ж голосування за законопроект про допомогу Україні розпочалося у Сенаті. Після схвалення закон має підписати Джо Байден.

Видання Reuters писало, що США готують великий пакет озброєнь для України. За попередніми даними, його обсяг досягне 1 млрд доларів.

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