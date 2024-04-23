RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как быстро Украина получит помощь от США после одобрения Конгресса: ответ Пентагона

Архивное фото: спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер (facebook com InternationalDefenceDesk)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки после одобрения Конгресса смогут передать Украине новый пакет военной помощи в течение нескольких дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Пентагона генерал-майор Патрика Райдера.

По его словам, Конгресс США должен одобрить законопроект о предоставлении Украине помощи.

Затем его по плану должен подписать президент Джо Байден. И тогда Пентагон через несколько дней передаст Украине новый пакет военной помощи.

Помощь Украине от США

Конгресс США близится к тому, что сможет одобрить помощь Украине, хотя не мог этого сделать минувшей осенью. Причиной тому стала позиция отдельных членов Республиканской партии.

Сегодня же голосование за законопроект о помощи Украине началось в Сенате. После одобрения закон должен подписать Джо Байден.

Издание Reuters писало, что США готовят большой пакет вооружений для Украины. По предварительным данным, его объем достигнет 1 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонСоединенные Штаты АмерикиВойна в Украине