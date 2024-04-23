Как быстро Украина получит помощь от США после одобрения Конгресса: ответ Пентагона

Помощь Украине от США

Конгресс США близится к тому, что сможет одобрить помощь Украине, хотя не мог этого сделать минувшей осенью. Причиной тому стала позиция отдельных членов Республиканской партии.

Сегодня же голосование за законопроект о помощи Украине началось в Сенате. После одобрения закон должен подписать Джо Байден.

Издание Reuters писало, что США готовят большой пакет вооружений для Украины. По предварительным данным, его объем достигнет 1 млрд долларов.

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