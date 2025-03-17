Як швидко та легко запам'ятати дорожні знаки: кілька важливих порад

Правила дорожнього руху містять майже три сотні дорожніх знаків, і недосвідченого курсанта автошколи спочатку дивує – як можна вивчити їх всі до останнього? Можна, якщо підійти до справи творчо.
Про кілька підказок щодо ПДР, корисних не тільки водіям початківцям, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Є країни, де знаків дорожнього руху в нашому розумінні практично немає – всі вказівки щодо руху водії отримують у вигляді коротких написів на табличках.
Але близько половини країн світу – і Україна в тому числі – живуть за Віденською конвенцією про дорожні знаки та сигнали від 1968 року. Яка передбачає 8 груп знаків:
Зрозуміло, що автори Конвенції подбали про те, щоб ідентифікувати і запам’ятати ці майже 300 знаків водієві було легше.
Щоб для початку запам’ятати найголовніші знаки, інструктори радять розділити їх за формою – трикутні, круглі та прямокутні.
Засвоїти величезний масив інформації, який містять Правила дорожнього руху, за місяць-два навчання в автошколі справді непросто. Тому якщо ви ще тільки плануєте навчання на майбутнє, можете вже розпочинати вивчення деяких матеріалів. І саме зі знаків можна розпочати, адже тут порушенням методики викладання ви собі навряд чи зашкодите. Як йшлося вище, почніть з вивчення систематизації знаків і табличок, а тоді вже переходьте до запам’ятовування кожного конкретного знака.
При підготовці статті були використані Правила дорожнього руху України та Віденська конвенція про дорожні знаки та сигнали від 08.10.1968.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, чому пішохід не завжди правий.