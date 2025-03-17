Як швидко та легко запам'ятати дорожні знаки: кілька важливих порад

Є країни, де знаків дорожнього руху в нашому розумінні практично немає – всі вказівки щодо руху водії отримують у вигляді коротких написів на табличках.

Але близько половини країн світу – і Україна в тому числі – живуть за Віденською конвенцією про дорожні знаки та сигнали від 1968 року. Яка передбачає 8 груп знаків:

Попереджувальні знаки

Знаки пріоритету

Заборонні та обмежувальні знаки

Наказові знаки

Знаки особливих приписів

Знаки сервісу

Покажчики напрямків та інформаційно-вказівні знаки

Додаткові таблички.

Зрозуміло, що автори Конвенції подбали про те, щоб ідентифікувати і запам’ятати ці майже 300 знаків водієві було легше.

На дорозі підказку водієві часто дають самі знаки – колір, форма, вміст піктограми;

Локація знака на місцевості;

Місце розташування знака на стовпі. Якщо знаків на стовпі декілька, зверху зазвичай вішають найбільш важливі – тобто заборонні.

Основні відмінності знаків

Щоб для початку запам’ятати найголовніші знаки, інструктори радять розділити їх за формою – трикутні, круглі та прямокутні.

Круглі – найбільш суворі. Це заборонні і наказові знаки, відповідно з червоним кантом і сині. Тобто червоні забороняють водієві якісь дії, а сині – наказують. А от що саме – доведеться запам’ятати, адже за кожним символом часто стоїть купа нюансів.

Трикутні – попереджувальні, вони нічого не вимагають, але повідомляють важливі речі. Наголошуємо – йдеться про трикутники одним кутом вгору.

Прямокутні – дуже підступна форма. Половина з них – інформаційні, які ні до чого не зобов’язують. Але в цьому ж форматі виконані знаки особливих приписів, які наказують водієві, наприклад, їхати тільки в одному напрямку.

Знаки незвичної форми – шестикутний, трикутний кутом вниз, прямокутний кутами вгору/вниз (у вигляді ромба). Це основні знаки з групи пріоритету, і такими їх зробили спеціально, щоби вони привертали більше уваги – у тому числі і при вигляді з зворотного боку.

Коротко

Засвоїти величезний масив інформації, який містять Правила дорожнього руху, за місяць-два навчання в автошколі справді непросто. Тому якщо ви ще тільки плануєте навчання на майбутнє, можете вже розпочинати вивчення деяких матеріалів. І саме зі знаків можна розпочати, адже тут порушенням методики викладання ви собі навряд чи зашкодите. Як йшлося вище, почніть з вивчення систематизації знаків і табличок, а тоді вже переходьте до запам’ятовування кожного конкретного знака.

При підготовці статті були використані Правила дорожнього руху України та Віденська конвенція про дорожні знаки та сигнали від 08.10.1968.