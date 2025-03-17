Как быстро и легко запомнить дорожные знаки: несколько важных советов

Правила дорожного движения содержат почти три сотни дорожных знаков, и неопытного курсанта автошколы поначалу удивляет - как можно выучить их все до последнего? Можно, если подойти к делу творчески.
О нескольких подсказках по ПДД, полезных не только начинающим водителям, читайте в материале РБК-Украина.
Есть страны, где знаков дорожного движения в нашем понимании практически нет - все указания по движению водители получают в виде коротких надписей на табличках.
Но около половины стран мира - и Украина в том числе - живут по Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах от 1968 года. Которая предусматривает 8 групп знаков:
Понятно, что авторы Конвенции позаботились о том, чтобы идентифицировать и запомнить эти почти 300 знаков водителю было легче.
Чтобы для начала запомнить самые главные знаки, инструкторы советуют разделить их по форме - треугольные, круглые и прямоугольные.
Усвоить огромный массив информации, который содержат Правила дорожного движения, за месяц-два обучения в автошколе действительно непросто. Поэтому если вы еще только планируете обучение на будущее, можете уже приступать к изучению некоторых материалов. И именно со знаков можно начать, ведь здесь нарушением методики преподавания вы себе вряд ли навредите. Как говорилось выше, начните с изучения систематизации знаков и табличек, а потом уже переходите к запоминанию каждого конкретного знака.
При подготовке статьи были использованы Правила дорожного движения Украины и Венская конвенция о дорожных знаках и сигналах от 08.10.1968.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, почему пешеход не всегда прав.