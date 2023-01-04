UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як швидко аграрний сектор України відновиться після війни: прогноз Мінагрополітики

Фото: аграрний сектор України відновиться після війни за 2-3 роки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Аграрний сектор України багатогалузевий і, щоб відновити показники довоєнного періоду, знадобиться не один рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час телемарафону.

"Все залежатиме від напрямку агросектору. Звісно, найшвидший цикл відновлення – в рослинництві, хоча розмінування досить складна процедура. А також у птахівництві. Але, якщо скласти всі фактори воєдино, то, на жаль, повноцінне відновлення нашого агросектору займе орієнтовно 2-3 роки, залежно від типу виробництва. Це якщо говорити про показники довоєнних часів", - сказав він.

Висоцький наголосив, що, попри повномасштабну агресію Росії, українські фермери в усіх куточках України, де це було можливо, продовжували польові роботи.

"Зібрана інформація по посівних площах на 2023 рік показує, що всі ми віримо в ЗСУ і ця віра допомагає аграріям зараз готуватися до посіву максимально можливих площ уже цієї весни", - повідомив чиновник.

Нагадаємо, за прогнозом Мінагрополітики, через відключення електроенергії наприкінці 2022 року та перехід сільгоспвиробників на генератори вартість продуктів харчування в Україні зросте на 3-5%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство аграрної політики