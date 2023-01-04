Как быстро аграрный сектор Украины восстановится после войны: прогноз Минагрополитики

"Все будет зависеть от направления агросектора. Конечно, самый быстрый цикл восстановления - в растениеводстве, хотя разминирование довольно сложная процедура. А также в птицеводстве. Но если сложить все факторы воедино, то, к сожалению, полноценное восстановление нашего агросектора займет ориентировочно 2-3 года, в зависимости от типа производства. Это если говорить о показателях довоенных времен", - сказал он.

Высоцкий подчеркнул, что несмотря на полномасштабную агрессию России, украинские фермеры во всех уголках Украины, где это было возможно, продолжали полевые работы.

"Собранная информация по посевным площадям на 2023 год показывает, что все мы верим в ВСУ и эта вера помогает аграриям сейчас готовиться к посеву максимально возможных площадей уже этой весной", - сообщил чиновник.