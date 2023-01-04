Продукти подорожчають через роботу с/г підприємств на генераторах, - Мінагрополітики

Через відключення електроенергії наприкінці 2022 року та перехід сільгоспвиробників на генератори вартість продуктів харчування в Україні зросте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час телемарафону .

"Ми порахували, що підвищення коливатиметься на рівні близько 3-5%", - сказав він.

Щодо перебоїв із електроенергією на виробництвах, то, за словами Висоцького, у багатьох випадках вони є доволі критичними.

"Ми маємо декілька стратегій: одна з них - це забезпечити виробництва генераторами. Також міністерство наразі приймає заявки, зокрема, від тваринницьких ферм для включення їх у перелік критичної інфраструктури. Нам дуже важливо забезпечити електроенергією всі виробничі цикли", - сказав перший заступник міністра.

Водночас чиновник повідомив, що суттєвого зменшення виробництва за ці кілька місяців не відбувалося.