Як штрафуватимуть українців у Польщі, чиї діти не ходитимуть до школи: роз'яснення

За порушення шкільного обов'язку – великі штрафи

Якщо досі українські діти зі статусом тимчасового захисту могли відвідувати польські школи або залишатися на дистанційному навчанні в українській системі освіти, то з 1 вересня правила змінилися. На дітей з України тепер поширюється обов'язкова шкільна освіта, включаючи "нульовий" підготовчий клас.

Як пояснюють у Міносвіти Польщі, відповідальність за контроль за проходженням обов'язкової освіти дітьми, які проживають в округах цих шкіл, несуть директори державних початкових шкіл. А громада контролює виконання обов'язкової освіти молоддю, яка проживає в громаді.

"У разі недотримання обов'язкової шкільної освіти або навчання можуть бути застосовані санкції у вигляді адміністративного стягнення, наприклад, штрафу або прямого примусу. Одноразово накладений штраф не може перевищувати 10 000 злотих (100 000 грн – ред.), а загальна сума багаторазово накладених штрафів не може перевищувати 50 000 злотих (500 000 грн – ред.)", - пояснюють у міністерстві.

Водночас перед початком виконавчого провадження директор школи надсилатиме батькам або законним представникам учня попередження.

Фото: Навчання українських дітей у школі (gettyimages.com)

Виплати отримуватимуть тільки на дітей, які ходять до школи

Ще один важіль впливу на батьків, щоб діти ходили до школи і не "випадали" із польського освітнього середовища – прив'язка виплат до виконання шкільного обов'язку. Ті українці, чиї діти не підуть до школи, більше не отримуватимуть допомогу "800+" (8000 грн), яка виплачується щомісяця до повноліття. Також – допомогу для підготовки до школи "Добрий старт" у 300 злотих (3000 грн перед початком навчального року).

Якщо батьки отримують листи від Управління соціального страхування (ZUS) про призупинення пільг 800+ і запит стосується інформації про виконання дитиною шкільних обов’язків, необхідно вказати школу, де дитина виконує шкільні зобов’язання, або повідомити, де вона навчається в школі.

"Якщо до листа необхідно додати документи, що підтверджують цю умову, зробіть це", - зазначають у відомстві.

Чи можуть українські діти навчатися вдома

У зв'язку з необхідністю самостійного здобуття знань у домашньому навчанні, для українських студентів цей варіант виключений через гірше знання польської мови, зазначають у Міносвіти.

"У режимі домашнього навчання можуть користуватися лише діти та учні з множинними вадами розвитку, у тому числі з вадами інтелекту, які мають довідку про необхідність спеціального навчання та є обов’язковими до навчання в школі або в реабілітаційно-освітньому центрі", - пояснюють у Міносвіти.

Зазначається, що участь в онлайн-заняттях, організованих українськими навчальними закладами, не повинна перешкоджати обов’язковому відвідуванню польської школи.