Как будут штрафовать украинцев в Польше, чьи дети не пойдут в школу: разъяснение

За нарушение школьной обязанности – большие штрафы

Если до сих пор украинские дети с статусом временной защиты могли посещать польские школы или оставаться на дистанционном обучении в украинской системе образования, то с 1 сентября правила изменились. На детей из Украины теперь распространяется обязательное школьное образование, включая "нулевой" подготовительный класс.

Как поясняют в Минобразования Польши, ответственность за контроль за прохождением обязательного образования детьми, проживающими в округах этих школ, несут директора начальных школ. А община контролирует выполнение обязательного образования молодежью, которая проживает в общине.

"В случае несоблюдения обязательного школьного образования или учебы могут быть применены санкции в виде административного взыскания, например, штрафа или прямого принуждения. Однократно наложенный штраф не может превышать 10 000 злотых (100 000 грн – ред.), а общая сумма многократно наложенных штрафов не может превышать 50 000 злотых (500 000 грн – ред.)", - объясняют в министерстве.

В то же время, перед началом исполнительного производства директор школы будет направлять родителям или законным представителям ученика предупреждение.

Фото: Обучение украинских детей в школе (gettyimages.com)

Выплаты будут получать только на детей, которые ходят в школу

Еще один рычаг влияния на родителей, чтобы дети ходили в школу и не "выпадали" из польской образовательной среды – привязка выплат к исполнению школьной обязанности. Те украинцы, чьи дети не пойдут в школу, больше не будут получать помощь 800+ (8000 грн), которая выплачивается ежемесячно до совершеннолетия. Также – помощь для подготовки к школе "Добрый старт" в 300 злотых (3000 грн перед началом учебного года).

Если родители получают письма Управления социального страхования (ZUS) о приостановлении льгот 800+ и запрос касается информации о выполнении ребенком школьных обязанностей, необходимо указать школу, где ребенок выполняет школьные обязательства, или сообщить, где он учится в школе.

"Если к письму необходимо приложить документы, подтверждающие это условие, сделайте это", - отмечают в ведомстве.

Могут ли украинские дети учиться дома

В связи с необходимостью самостоятельного получения знаний в домашнем обучении, для украинских студентов этот вариант исключен из-за худшего знания польского языка, отмечают в Минобразования.

"В режиме домашнего обучения могут пользоваться только дети и ученики с множественными пороками развития, в том числе с нарушениями интеллекта, которые имеют справку о необходимости специального обучения и обязательны к обучению в школе или в реабилитационно-образовательном центре", - поясняют в Минобразования.

Отмечается, что участие в онлайн-занятиях, организованных украинскими учебными заведениями, не должно препятствовать обязательному посещению польской школы.